Aktivisteja toisiaan vastaan kilpailuttava tosi-tv-sarja herättää hämmennystä ja paheksuntaa

Uusi yhdysvaltalainen tosi-tv-sarja, jossa laitetaan aktivistit kilpailemaan toisiaan vastaan, herättää sosiaalisessa mediassa hämmennystä ja paheksuntaa.

The Activist -sarjassa seurataan maailmalla kuutta aktivistia, joiden on määrä edistää ”merkityksellistä muutosta” joko terveyden, koulutuksen tai ympäristön saralla, kertoo mediayhtiö CBS, joka näyttää sarjan lokakuussa. Sarjaa on tuottamassa myös kansalaisjärjestö Global Citizen.

Sarjan julkkisjuontajina nähdään laulaja Usher, näyttelijä Priyanka Chopra ja tanssija Julianne Hough.

CBS:n mukaan kilpailuun kuuluu erilaisia tehtäviä, mediatemppuja, kampanjoita ja tapahtumia, joilla pyritään ”keräämään maailman vaikutusvaltaisimpien päättäjien huomio” ja vaaditaan toimintaa. Kilpailijoiden menestystä mitataan muun muassa sosiaalisen median kautta.

Sarjan finaali käydään lokakuun lopulla G20-huippukokouksessa Roomassa. Aktivistit tapaavat siellä maailman johtajia sekä yrittävät nostaa tietoisuutta ajamastaan asiasta ja kerätä sille rahoitusta.

Sarjaa syytetään aktivismin väheksymisestä

CBS:llä uutuussarjaa on kuvailtu ”uraauurtavaksi” ja sen on toivottu inspiroivan katsojia. Sosiaalisessa mediassa sarja on kuitenkin herättänyt nopeasti kriittisiä reaktioita.

Sarjaa on kritisoitu aktivistien ajamien asioiden väheksymisestä samaan aikaan, kun monissa maissa aktivisteja joutuu hiljennetyksi tai vankilaan.

– Asioiden puolesta taisteleminen on tarpeeksi vaikeaa ilman, että tarvitsee tanssia ja laulaa joukolle miljonäärejä, jotka päättävät kuka on heidän murujensa arvoinen, kirjoitti TwitterissäNabilah Islam, aktivisti ja entinen Yhdysvaltojen demokraattipuolueen kongressiehdokas.

– Hetkinen. Onko tämä totta, ihmetteli puolestaan näyttelijä Jameela Jamil. Näyttelijä kritisoi sarjaa ”aktivismin muuttamista peliksi” ja kyseenalaisti, miksei esiintyjien kalliita palkkioita olisi voitu käyttää suoraan aktivistien ajamiin asioihin.

Global Citizen -järjestö on puolustautunut, ettei sarjan tarkoitus ole väheksyä aktivismia. Järjestön mukaan pyrkimyksenä on ”tukea aktivisteja kaikkialla, näyttää se kekseliäisyys ja omistautuneisuus jolla he tekevät työtään ja nostaa heidän asiansa vielä suuremman yleisön eteen”, järjestö sanoi Deadline-uutissivustolle välitetyssä lausunnossaan.

