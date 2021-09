Algeriassa tuhoisa bussin ja kuorma-auton kolari, jossa kuoli ainakin 13 ihmistä

Pohjois-Afrikan Algeriassa tapahtui sunnuntaina tuhoisa bussiturma, jossa kuoli ainakin 13 ihmistä. Lisäksi kahdeksan ihmistä loukkaantui, pelastusviranomaiset kertovat.

Onnettomuudessa bussi ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa. Turma tapahtui Algerian luoteisosassa Oued Khebazan alueella Naaman provinssissa 650 kilometriä pääkaupunki Algerista etelään.

Algerialaisen uutistoimisto APS:n mukaan viranomaiset ovat aloittaneet onnettomuuden syyn selvittämisen. Liikenneonnettomuudet ovat Algeriassa yleisiä ja usein syynä on ylinopeus.

Pinta-alaltaan suurin Afrikan valtio

Algeriassa on lähes 45 miljoonaa asukasta, joista valtaosa asuu maan pohjoisosassa Välimeren rannikon läheisyydessä. Algeria on ollut pinta-alaltaan Afrikan suurin valtio sen jälkeen, kun Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista vuonna 2011.

Maalla on yhteistä rajaa Tunisian, Libyan, Nigerin, Malin, Mauritanian, Länsi-Saharan ja Marokon kanssa.

STT

