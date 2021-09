Aloituksen paikka on lukittu Haalla – Niklas Fribergin edustaman Hakan ja HIFK:n ottelu siirtyi jo toista kertaa

Otteluohjelman kiemuroiden myötä FC Hakalla on jalkapallon Veikkausliigan runkosarjassa jäljellä neljä kotipeliä ja vain yksi vieraskamppailu. Perjantaina piti pelata kotoisalla Tehtaan kentällä HIFK:ta vastaan.

Ei pelattu, vaan ottelu siirtyi Hakan joukkueeseen osuneen koronavirustartunnan takia. Erikoista tässä tällä hetkellä valitettavan tavanomaisessa asiassa on se, että Haka–HIFK siirtyi jo toista kertaa.

Ottelu piti pelata heinäkuun lopussa. Tuolloin HIFK:n joukkue ja sen kannattajat ehtivät jo lähteä kohti Valkeakoskea, kunnes tuli tieto helsinkiläisjoukkueen koronatartunnasta. Ottelu siirrettiin lopulta alle kaksi tuntia ennen sen alkuperäistä alkamisaikaa, ja Haka pelaili lopulta oman joukkueen sisäisesti.

Salon Palloilijoiden kasvatti, toppari Niklas Friberg on kuulunut Hakan ehdottomiin luottomiehiin koko sen ajan, kun hän on vuodesta 2019 lähtien seuraa edustanut. Tällä kaudella joukkue on pelannut välillä kahden ja toisinaan kolmen topparin systeemillä.

On pelijärjestelmä ollut mikä tahansa, on Fribergin nimi löytynyt aloituskokoonpanosta aina kun se on ollut mahdollista. Kaikissa viidessätoista pelatussa ottelussa on kertynyt täydet minuutit. Asia on jatkumoa toissakauden valinnalle Ykkösen parhaaksi puolustajaksi ja läpi viime kauden jatkuneelle kuin haalla lukitulle avauspaikalle.

Kesäkuun lopun kotiottelussa Honkaa vastaankin mies pysyi kentällä loppuun asti. Pysyi, vaikka hänelle langetettiin lopulta kahden ottelun pelikielto. Päätuomari ajoi ulos kentältä joukkuekaveri Eero-Matti Auvisen, vaikka Friberg kävi kertomassa tuomarille rikkeen olleen hänen tekemänsä.

– Ei ole itselle aiemmin käynyt vastaavaa eikä varmasti ole kovin monelle muullekaan käynyt. Jälkikäteen ajateltunahan tilanne oli aika koominen, eikä siitä ole jäänyt ketään kohtaan huonoja fiiliksiä. Kaikki teemme virheitä, Friberg muistelee.

25-vuotias toppari on pelikiellon jälkeen palannut niin sanotusti omalle paikalleen. Topparikollegana on ollut pääsääntöisesti Luiyi de Lucas.

– Lucas on nopea, vahva ja ulottuva. Ehdottomasti yksi meidän tärkeimmistä pelaajistamme, Friberg kehuu.

Molemmat lukeutuvat InStat-tilastonumeroiden perusteella joukkueensa parhaimmistoon. Friberg ei silti hihku riemusta pohtiessaan omaa kauttaan tähän asti.

– Kun vertaa InStat-lukuja muiden joukkueiden toppareihin, niin parannettavaa on, ja tein viimeisimmässä SJK-ottelussa kardinaalimokan. Ei kauteen täysin pettynyt pidä olla, mutta ei missään nimessä erityisen tyytyväinenkään.

Haka pelaa loppukauden aikana liigapaikan säilyttämisestä. KTP näyttää hyvin todennäköiseltä suoralta putoajalta, mutta karsintapeikko uhkaa ainakin kolmea joukkuetta.

Haka on kerännyt vierasotteluista enemmän pisteitä kuin kotipeleistään. Kuten todettua, on runkosarjan lopussa vielä useampi tilaisuus kääntää tätä trendiä toiseen suuntaan.

Fribergin sopimus Hakan kanssa umpeutuu tähän kauteen.

– Jatkosta ei tässä vaiheessa ole kommentoitavaa.

Kasvattajaseurastaan 18-vuotiaana Turun Palloseuran silloiseen liigajoukkueeseen siirtynyt Friberg seuraa SalPan edesottamuksia säännöllisen epäsäännöllisesti.

– Tiedän suurin piirtein, miten SalPa on tällä kaudella pelannut. Kun tulee vastaan esimerkiksi somepäivityksiä, niin mielenkiinnolla niitä katson. Salossa tulee käytyä aina kun ehtii, kun siellä asuvat edelleen esimerkiksi vanhemmat, kaksi veljeä ja isovanhemmat, Tampereella tyttöystävänsä kanssa asuva Friberg mainitsee.

Ammattilaisuus on ylpeydenaihe

Niklas Friberg on nauttinut elämästään ammattilaisjalkapalloilijana.

– Olen ylpeä siitä, että olen pystynyt tekemään tästä ammatin. Ei se tietysti ole ollut ihan sellaista kuin lapsena kuvitteli, että ajellaan Ferrarilla. Mutta on upeaa, että voi tehdä futista työkseen.

Friberg aloitti hiljattain liiketalouden opinnot ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän perusti ystäviensä kanssa vaatebrändin.

– Se on sellainen mukava sivuhomma ja osin ihan harrastuspohjalta toimiva juttu. Mukavaa tekemistä ja hyvää vastapainoa futikseen, Friberg kuvailee.