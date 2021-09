Amnesty: Poliisi kiduttanut Syyriaan palaamaan joutuneita turvapaikanhakijoita

Syyriaan palaamaan joutuneita turvapaikanhakijoita on joutunut poliisin väkivallan ja kidutuksen uhreiksi, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportti.

– Syyrian viranomaiset ovat pidättäneet maahan palanneita henkilöitä, heitä on kidutettu, heihin on kohdistettu seksuaalista väkivaltaa ja ihmisiä on kateissa, Amnesty kirjoitti tiedotteessaan.

Tiedusteluviranomaiset kohdistavat toimiaan erityisesti ihmisiin, jotka ovat yrittäneet paeta Syyriasta, ja syyttävät heitä epälojaalisuudesta tai ”terrorismista”.

Amnestyn mukaan muun muassa Ruotsi, Tanska ja Turkki painostavat syyrialaisia turvapaikanhakijoita palaamaan kotimaahansa. Järjestön mukaan on kuitenkin selvää, että Syyriassa ei ole alueita, joihin olisi turvallista palata.

– Vaikka armeijan väkivaltaisuudet ovat laantuneet, Syyrian hallituksen taipumus törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin ei ole, sanoi Amnestyn tutkija Marie Forestier.

STT

