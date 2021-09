Armeija kaappasi vallan Guineassa – YK:n pääsihteeri tuomitsi vallankaappauksen

Guineassa Länsi-Afrikassa armeija on kaapannut vallan. Se kertoi uutistoimisto AFP:lle lähettämällään videolla ottaneensa kiinni presidentti Alpha Conden ja hajottaneensa hallituksen. Armeijan mukaan Guinean ilma- ja maarajat on suljettu.

Tilanne oli aluksi epäselvä, sillä Conden hallitus väitti omassa lausunnossaan, että armeijan erikoisjoukkojen hyökkäys presidentinpalatsiin on torjuttu. Myöhemmin armeija lähetti AFP:lle uuden videon, jossa sekavan oloinen presidentti Conde on istutettu sohvalle sotilaiden ympäröimänä.

Illemmalla Guinean armeijan komentaja Mamady Doumbouya esiintyi televisiossa maan lippuun kääriytyneenä ja julisti uuden ajan koittaneen.

– Guinea on kaunis. Meidän ei tarvitse raiskata Guineaa enää. Meidän pitää vain rakastella sitä, Doumbouya lausui.

Muun muassa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi Guinean vallankaappauksen ja vaati Conden vapauttamista.

”Kuolema nuorison kiduttajille”

Tilanne Guinean pääkaupungissa Conakryssa kärjistyi aiemmin tänään. Silminnäkijät raportoivat hallintokortteleista kuuluneista laukauksista ja sotilaista kaduilla.

Nimettömänä puhuneen läntisen diplomaatin mukaan kaappausyritys sai alkunsa erikoisjoukkojen korkea-arvoisen komentajan erottamisesta, mikä johti sotilaiden kapinaan.

Videollaan armeija kertoi vallankaappauksen johtuneen muun muassa hallituksen toimimattomuudesta, korruptiosta ja ”kansalaisten oikeuksien polkemisesta”. Ainakin osassa Conakrya väki juhli vallankaappausta.

– Olemme ylpeitä armeijan erikoisjoukoista. Kuolema nuorison kiduttajille ja murhaajille, nimettömänä esiintynyt mielenosoittaja sanoi.

Conde, 83, aloitti kolmannen virkakautensa vajaa vuosi sitten voitettuaan vilpillisiksi syytetyt presidentinvaalit ja ronkittuaan sitä ennen maan perustuslakia sallimaan kolmannen kauden. Vaalivoiton jälkeen hän muun muassa pidätytti opposition edustajia.

Condesta tuli runsaat kymmenen vuotta sitten Guinean ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti. Sittemmin hän muuttui yhä autoritaarisemmaksi.

13 miljoonan asukkaan Guinea on yksi maailman köyhimmistä maista siitä huolimatta, että sillä on mittavat mineraalivarat. Maa on ollut pitkään poliittisesti epävakaa.

