Asuinrakennuksessa räjähti Göteborgissa, yli 20 ihmistä sairaalaan

Ruotsissa Göteborgin keskustassa on tapahtunut räjähdys asuinrakennuksessa. Pelastuspalvelusta kerrotaan, että yli 20 ihmistä on viety sairaalaan räjähdyksen ja sitä seuranneen tulipalon vuoksi.

Osa ihmisistä on loukkaantunut vakavasti.

Räjähdys ja sen jälkeinen tulipalo tapahtuivat Annedalin alueella paikallista aikaa aamuviideltä. Kolme rappukäytävää, asuntoja ja autotalli täyttyivät savusta.

Talossa olleita on evakuoitu muun muassa lähistöllä sijaitsevaan kirkkoon, jotta heidän ei tarvitse värjötellä ulkona.

Räjähdyksen syy ja sijainti eivät vielä ole tiedossa. Sekä poliisi että pelastuspalvelu ovat läsnä, ja paikan päällä olevan uutistoimisto TT:n toimittajan mukaan rakennuksesta nousi aamulla edelleen savua.

Apuna tikasautoja ja yhteen solmittuja lakanoita

Poliisi on aamun aikana kerännyt silminnäkijöiden kertomuksia tapahtuneesta. Eräs talon asukas sanoo TT:lle nähneensä, että useat ihmiset pelastautuivat talosta laskeutumalla ulkokautta yhteen solmittuja lakanoita pitkin.

Palokunta on poiminut asukkaita parvekkeilta tikasautoilla.

– Heräsin paukahdukseen ja sitten tuli haju. Kävelin ympäri asuntoa katsoen, oliko mitään syttynyt tuleen. Sitten tytär heräsi ja kuulimme huutoa pihalta, yksi asukas kertoo TT:lle.

Toinen asukas kertoo ottaneensa kolmevuotiaan lapsensa syliin ja kuusivuotiasta lastaan kädestä.

– Vedin syvään henkeä ja kävelin läpi pimeän ja savun täyttämän rappukäytävän.

Pelastuslaitokselta ei osattu varhain aamulla kertoa, kuinka monta ihmistä räjähdyspaikalla on ollut ja kuinka moni on evakuoitava. Pelastuslaitoksen edustaja arvioi, että kyse voi olla 100-200 ihmisestä eli kaikista talon asukkaista.

Talon luokse on tullut myös omaisia, jotka etsivät läheisiään.

