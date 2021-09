Australia aikoo rakentaa ydinsukellusveneitä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa – ”Maailmastamme on tulossa monimutkaisempi”

Australia aikoo rakentaa ydinsukellusveneitä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa. Australian pääministeri Scott Morrison kertoi asiasta Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa pidetyn videokonferenssin yhteydessä.

Maiden johtajat kertoivat, että sukellusveneiden ei ole tarkoitus kuljettaa ydinaseita. Ne toimivat ydinvoimalla. Ydinsukellusveneet on määrä rakentaa Etelä-Australian Adelaidessa.

Australia on viime aikoina lisännyt puolustusmenojaan Kiinan vahvistuessa. Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan viranomaiset kuitenkin pitäytyivät ennen ilmoitusta kannassaan, että sopimuksessa ei olisi kyse erityisesti Kiinasta. Kuitenkin niin Australian kuin Yhdysvaltojen suhteet Kiinan kanssa viime vuosina ovat lähinnä kiristyneet.

– Maailmastamme on tulossa monimutkaisempi, erityisesti täällä alueellamme, Intian valtameren ja Tyynenmeren alueella, Morrison sanoi Australian yleisradioyhtiön ABC:n mukaan.

Presidentti Biden näkee CNN:n mukaan kolmenvälinen sopimuksen syventävän maiden välistä yhteistyötä. Uutta yhteistyötä kutsutaan termillä AUKUS.

Ydinvoima kiistanalaista Australiassa

Australiassa ydinvoima on erittäin kiistanalaista, ja sen käyttö kiellettiin vuonna 1998. Australia on yksi maailman suurimpia kivihiiltä tuottavia maita ja kivihiili on sen suurimpia vientituotteita.

Morrison sanoi ABC:n mukaan että Australia ei ole aikeissa luoda ydinaseita tai luoda ydinenergiatuotantoa.

Pääministeri Johnson vakuutti, että sopimus ei riko ydinaseiden leviämisen vastaisia sopimuksia.

