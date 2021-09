Autovalmistajat sulkevat tehtaitaan sirupulan vuoksi Saksassa

Saksassa kolme autovalmistajaa on ilmoittanut sulkevansa tehtaitaan väliaikaisesti maailmanlaajuisen mikrosirupulan vuoksi. Pisimmästä katkosta tuotannossa kertoi Opel, joka sulkee Eisenachissa Keski-Saksassa sijaitsevan tehtaansa ensi vuoden alkuun saakka.

– On erittäin epätavallista, että valmistaja sulkee tehtaan lähes kolmeksi kuukaudeksi, arvioi autoalan tutkimuskeskuksen Center Automotive Researchin johtaja Ferdinand Dudenhöffer.

Volkswagen keskeyttää puolestaan tuotannon päätehtaallaan Wolfsburgissa kahdeksi viikoksi. Tehdas seisoi jo kertaalleen elokuussa.

Ford kertoo lykkäävänsä jo suljettuna olevan Kölnin tehtaan tuotannon aloittamista lokakuun loppuun saakka.

BMW:llä ja Mercedes-Benzejä valmistavalla Daimlerilla on ollut katkoja tuotannossa jo aiemmin.

Vaikutusvaltainen metallialan ammattiliitto IG Metall on raivoissaan Opelin päätöksestä. Liiton edustajan mukaan sille ei kerrottu sulkemisesta ennen kuin Opel julkaisi tiedon sulkemisesta.

Myymättä jää lähes 8 miljoonaa autoa

Sirupula vaivaa autovalmistajia kaikkialla, sillä tietokoneet ohjaavat autojen toimintaa. Määräaikaisia sulkemisia on nähty useissa maissa.

Autovalmistajat menettävät sirupulan vuoksi liikevaihtoaan arviolta 210 miljardin euron edestä. Se merkitsee 7,7 miljoonan myydyn auton vähennystä normaaliin verrattuna.

Volkswagen, BMW ja Daimler ovat saksalaisia yhtiöitä. Ford on yhdysvaltalaisomisteinen. Opelin omistavan monikansallisen Stellantiksen muita merkkejä ovat muun muassa Citroen, Peugeot, Fiat, Alfa-Romeo, Chrysler ja Dodge.

STT

Kuvat: