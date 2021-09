Bensan ja dieselin hinta ampaisivat nousuun – salolaiset etsivät edullisinta tankkauspaikkaa

Salolaisen kylmäaseman pihalla käy kova vilske alkuviikosta. Syynä on polttoaineen hinta, joka salolaisen Emil Kallikormin mukaan on tällä kertaa halvin. Vuoden takaiseen verrattuna hinta on kuitenkin noussut.

– Kalliiksi tulee, toteaa työnsä vuoksi jopa tuhat kilometriä viikossa ajava Kallikorm.

Hän tankkaa ysivitosta bensaa, joka hänen mukaansa maksoi reilu 1,3 euroa/litra vuosi sitten ja nyt reilu 1,6 euroa. Asfalttifirmassa töissä oleva Kallikorm sanoo, ettei voi harkita nyt edes sähköauton ostoa, koska lataaminen olisi hankalaa.

Keskustelu polttoaineen hinnasta ei ole tuulesta temmattua. Tilastokeskuksen mukaan polttoaineiden hinnat laskivat koronan vuoksi, mutta ampaisivat nousuun jo noin vuosi sitten.

– Syynä ovat koronanjälkeinen talouskasvu ja veronkorotukset, kertoo liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskuksesta.

Polttoaineen hintaan vaikuttavista tekijöistä osa menee myös maailmanmarkkinahinnan piikkiin.

Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaavan johtajan Katri Taskisen mukaan raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on ollut nousussa kuluvan vuoden. Pumppuhintoihin ei hänen mukaansa voida antaa kuitenkaan yhtä selittävää tekijää, vaan siihen vaikuttaa moni asia, kuten muun muassa maailmanmarkkinat, valuuttakurssit, paikallinen kilpailu sekä verotus. Verojen osuudeksi hän arvioi polttoaineiden hinnoista keskimäärin 60 prosenttia.

Tilastokeskuksen syyskuussa julkaiseman vuosineljännestilaston mukaan Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat ovat jatkaneet nousua, mikä on vaikuttanut polttonesteiden kuluttajahintoihin.

Kesäkuussa moottoribensiinin hinta oli 21 prosenttia ja dieselöljyn 26 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämän aikavälin nousuun vaikuttivat myös veronkorotukset.

Kalenoja sanoo, että vuosi sitten kuluttajat eivät ehkä huomanneet veronkorotuksen vaikutusta, koska hinnat olivat laskeneet.

Pidemmällä aikavälillä ysivitosen bensan ja dieselin hintataso on ollut Tilastokeskuksen mukaan jopa nykyistä korkeammalla. Näin oli noin yhdeksän vuotta siten. Bensan hinta keikkui 2014 vuonna yli 1,6 euron, kunnes putosi sen alle.

Dieselin hinta on seurannut samanlaista kehityskulkua hiukan alemmalla tasolla. Diesel hipoi 1,6 euron hintatasoa ja on sen jälkeen laskenut parhaimmillaan alle 1,2 euron litrahinnan. Nyt diesel on noussut noin 1,5 euroon ja bensa 1,6 euroon.

Kalleinta on 98-oktaaninen bensa. Sitä tankkasi salolaisasemalla Robin Höök kevytmoottoripyöräänsä alkuviikosta.

– Aivan…todella kallista, hän muotoili.

Perttelissä asuva Höök ajaa moottoripyörällään sekä kouluun Salon keskustaan että vapaa-ajalla kavereidensa luokse.

– Joudun rajoittamaan ajoa, hän sanoo.

Myös jo eläkkeellä oleva halikkolainen Rauno Kylliäinen sanoo nykyisen polttoaineen hinnan rajoittavan ajamista.

– Käyttäisin autoa enemmän, hän myöntää.

Hänkin katsoo tarkkaan, missä polttoaine milloinkin on edullisinta. Tällä kertaa hän oli tarkistanut viisi eri tankkauspaikkaa, joista valitsi edullisimman.

Kylliäinen arvostelee nykyistä suuntausta ja sitä, että verotuksen kautta ihmisiä ajetaan hankkimaan sähköautoja. Häntä myös mietityttää se, miten paljon mahdollisesti tulee päästöjä sähköstä.

Dieseliä autoonsa maanantaina tankannut salolainen Aimo Hartikainen täyttää tankin kerralla, vaikka hinta on nykyisellä tasolla.

– Ei se sen halvemmaksi tule, vaikka tankkaisi vähemmän, hän toteaa.

Hän kuitenkin seuraa polttoaineiden hintaa. Eläkkeellä olevan Hartikainen myös ymmärtää niitä, joiden on pakko ajaa.

– Joka paljon joutuu ajamaan, sille polttoaineen hinta on iso tekijä, hän sanoo.

Bensapumpulla maksetusta hinnasta vain pieni siivu yrittäjälle

Polttoaineen hinnasta menee veroihin suurin osa, 60–70 prosenttia. Sen sijaan yrittäjän osuus jää niin pieneksi, ettei se edunvalvontajärjestön edustajan mukaan juuri elätä päätoimisesti.

– Ne huoltoasemayrittäjät, jotka myyvät polttoainetta, eivät saa siitä päätoimista tuloa, muotoilee Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liiton toimitusjohtaja Jari Salone n.

Salonen arvioi, että Suomen huoltoasemista noin puolet myy itse polttoaineen pumpuista. Hän sanoo, että ne, jotka ovat vuokranneet pumppukentän toiminnan, saavat juuri ja juuri kulut itselleen.

– Katteet ovat pienet, vaikka hinnat ovat suuret, hän kuvailee.

Tästä huolimatta polttoaineen hinnalla kilpaillaan. Salosen mukaan kauppiaat kuitenkin hinnoittelevat tällä toisiaan hengiltä.

Hän muistuttaa, että polttoaineen hintaan vaikuttaa maailmanmarkkinahinnan ja esimerkiksi veron lisäksi myös muun muassa kuljetus. Raaka-ainehan tuodaan Suomeen muualta.

Maan sisälläkin tulee kuljetuskustannuksia. Mitä pohjoisemmaksi Suomessa polttoainetta rahdataan jalostamoilta, sen kalliimmaksi se tulee.

Salonen sanoo, että hintaan vaikuttavat tulevaisuudessa myös mahdolliset uudet velvoitteet. Yksi koskee sähköautojen latauspistevelvoitetta, josta Salosen mukaan on jo olemassa valtioneuvoston periaatepäätös.

Hän sanoo, että rakentamisvelvoitteet nostaisivat nykyisten polttoaineiden hintoja, mikä kohdistuisi enemmän haja-asutusalueille.