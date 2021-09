Biden ei aikonut sanojensa mukaan pitkittää sotaa ikuisesti – presidentti puolustaa vetäytymistä, mutta sanoo ottavansa siitä vastuun

Yhdysvallat on sitoutunut saamaan viimeisetkin yhdysvaltalaiset pois Afganistanista, sanoi presidentti Joe Biden puheessaan tiistaina. Afganistaniin jääneille amerikkalaisille ei ole takarajaa, hän lisäsi.

Biden perusteli Afganistan-päätöstään sillä, että valittavana oli joko lähtö maasta tai konfliktin laajeneminen. Bidenin mukaan hän ei aikonut pitkittää ikuisesti sotaa eikä pitkittää ikuisesti lähtöä maasta.

– Tämä on oikea päätös. Viisas päätös. Ja paras päätös Amerikalle, hän sanoi.

Biden on saanut kovasti kritiikkiä siitä, miten vetäytyminen hoidettiin. Presidentti kuitenkin painotti ihmisiä maasta turvaan tuoneen ilmasillan olleen menestys.

– Yksikään maa ei ole ikinä historian aikana tehnyt mitään sen kaltaista; vain Yhdysvalloilla oli kapasiteetti, tahto ja kyky tehdä se, hän sanoi.

Afganistanissa vallan elokuun puolivälissä ottanut äärijärjestö Taleban juhli tiistaina Yhdysvaltojen viimeisten joukkojen vetäytymistä maasta. Järjestön edustaja Zabihullah Mujahid onnitteli pääkaupunki Kabulin lentokentän kiitotiellä afganistanilaisia voitosta, jonka sanoi kuuluvan heille kaikille.

Varoitti terroristijärjestö Isisin Afganistanin haaraa

Biden sanoi ottavansa vastuun vetäytymisestä Afganistanista. Hän sanoi uskovansa, että jos evakuoinnit olisi aloitettu kesäkuussa tai heinäkuussa, silloinkin ”lentokentälle olisi rynnätty”.

– Se olisi siltikin ollut hyvin vaikea ja vaarallinen tehtävä.

Puheessaan Biden varoitti terrorijärjestö Isisin Afganistanin haaraa eli niin kutsuttua Isis-K:ta, jonka itsemurhaiskussa Kabulin lentokentän ulkopuolella kuoli ainakin 180 ihmistä, joista 13 oli Yhdysvaltain sotilaita.

– Me jatkamme taistelua terrorismia vastaan Afganistanissa ja muissa maissa. Ja Isis-K: Emme ole vielä lopullisesti selvittäneet välejä teidän kanssanne.

Biden myös sanoi, että terrorismin vastainen sota on nyt erilaista kuin se oli esimerkiksi Osama bin Ladenin aikana.

– En usko, että Yhdysvaltain turvallisuutta lisätään lähettämällä tuhansia sotilaita ja käyttämällä miljardeja dollareita Afganistanissa, Biden sanoi.

CNN: Yhdysvaltain lennokki-iskussa kuoli kymmenen siviiliä

Yhdysvallat teki sunnuntaina miehittämättömän lennokki-iskun Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa. Kohteena oli Isis-K:n epäilty itsemurhapommittaja.

Uutiskanava CNN:n mukaan iskussa kuoli kymmenen siviiliä samasta perheestä. Kuolonuhreista kertoi uutiskanavalle heidän sukulaisensa. Kuolleista seitsemän oli lapsia. Nuorimmat kuolonuhrit olivat pari kaksivuotiaita tyttölapsia. Yhden tytön jäänteet löytyivät vasta maanantaina perheen kodin läheisistä raunioista.

Yhden kuolonuhrin veli kertoi iskussa kuolleiden olleen ”tavallinen perhe” ja vakuutti, etteivät he ole kytköksissä Isisiin.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain asevoimat ovat tietoisia siviiliuhreista kertovista tiedoista, ja näihin kertomuksiin kerrotaan suhtautuvan vakavasti.

Maanantaina puolustusministeriön edustaja John Kirby kertoi Yhdysvaltain tekevän kovasti töitä välttääkseen siviiliuhrit. Kirby kertoi myös ministeriön tutkivan tietoja siviiliuhreista. Samalla hän vakuutti Yhdysvaltain kertovan, jos heillä on vahvistettavia tietoja siitä, että viattomat ovat saaneet surmansa iskussa.

– Kukaan ei halua nähdä sellaisen tapahtuvan, Kirby kommentoi siviiliuhreja.

Yhdysvallat kiistää jättäneensä koiriaan Kabuliin

Yhdysvaltain puolustusministeriö kiisti tiistaina, että Yhdysvaltain sotilasjoukot olisivat jättäneet koiriaan Kabulin lentokentälle Afganistanista vetäytymisen yhteydessä.

– Korjatakseni aiempia kertomuksia, Yhdysvaltain asevoimat ei jättänyt koiria häkeissä Hamid Karzain kansainväliselle lentokentälle, puolustusministeriön edustaja Kirby tviittasi väitteistä, jotka koskivat muun muassa asevoimille työskennelleitä eläimiä.

Kirbyn mukaan sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa nähdyt koirat olivat afganistanilaisessa eläinsuojassa eivätkä olleet Yhdysvaltain asevoimien vastuulla.

Sisäisiin lähteisiin viitaten eläinoikeusjärjestö Peta sanoi 60 pommikoiran ja 60 muun koiran jääneen jälkeen. Järjestö sanoi koirien kärsivän kuumuudesta ilman riittävää ruokaa ja vettä.

Järjestö ilmaisi tiedotteessaan myös huolensa evakuoitujen yhdysvaltalaisperheiden kaduille ”vapautetuista” lemmikkieläimistä.

Johnson lupasi tukea Natoa auttaneille afganistanilaisille

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi keskiviikkona britannialaisten olevassa valtavassa velassa sotilasliitto Naton joukkojen kanssa työskennelleille afganistanilaisille. Heidän koulunkäyntiään ja terveydenhuoltoaan on muun muassa määrä tukea 15 miljoonalla punnalla.

Pääministeri painotti auttavansa Afganistanissa asevoimien joukkoja auttaneita ja heidän perheitään rakentamaan uuden elämän Britanniassa.

Johnsonin hallintoa on kuitenkin kritisoitu siitä, että tuhansien Britanniaan evakuoitavaksi soveltuneiden Natoa avustaneiden afganistanilaisten uskotaan jääneen jälkeen evakuointien yhteydessä. Kaikkiaan maasta pääsi yli 8 000 Britannian uudelleensijoituskriteerit täyttänyttä.

Brittilehti Observer kertoi sunnuntaina Britannian ulkoministeriössä jätetyn lukematta tuhansia parlamentaarikoiden ja avustusjärjestöjen lähettämiä sähköposteja, joissa pyydetään apua Afganistanista mahdollisesti evakuointia tarvitseville.

Nimettömänä evakuointeja kommentoinut hallintolähde kertoi Sunday Timesille uskovansa, että Britannia olisi voinut pelastaa 800-1 000 ihmistä enemmän.

Ulkoministeri Dominic Raab puolestaan on saanut kovaa kritiikkiä, koska hän ei jättänyt rantalomaansa heti kesken Talebanin noustessa valtaan. Ulkoasiain komitean on määrä hiillostaa Raabia keskiviikkona kuulemisessaan Afganistanista tehdystä kaoottisesta vetäytymisestä.

