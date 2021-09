Biden julkistaa syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin liittyviä salaisia asiakirjoja

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on määrännyt, että aiemmin salaisia vuoden 2001 terrori-iskujen asiakirjoja tehtäisiin julkisiksi seuraavan puolen vuoden sisällä.

Asiakirjat liittyvät liittovaltion poliisin FBI:n syyskuun 11. päivän iskujen tutkintaan ja Biden antoi niiden julkistamista koskevan presidentin määräyksen perjantaina. Salattujen asiakirjojen julkiseksi tekemiseen tähtäävää arviointia valvoo muun muassa maan oikeusministeriö.

Osa iskuissa kuolleiden omaisista on vaatinut tietoja muun muassa Saudi-Arabian mahdollisista yhteyksistä terroristeihin, jotka kaappasivat World Trade Centeriin ja Pentagoniin lentäneet koneet. Terroristeista suurin osa oli Saudi-Arabian kansalaisia. Saudi-Arabia on Yhdysvaltain läheinen liittolainen.

Iskuista tulee viikon päästä kuluneeksi 20 vuotta. Niissä kuoli kaikkiaan lähes 3 000 ihmistä.

Pian iskujen jälkeen silloinen presidentti George W. Bush lähetti Yhdysvaltain joukot Afganistaniin, jossa äärijärjestö Taleban suojeli terroristijärjestö Al-Qaidan johtajia.

Biden veti viimeiset yhdysvaltain joukot Afganistanista tällä viikolla ja päätti näin Kabulin lentokentältä käsin tehdyn dramaattisen evakuointioperaation. Yhdysvaltain tukeman hallinnon Afganistanissa kukistanut Taleban otti maassa vallan elokuun puolivälissä.

Komissio ei löytänyt todisteita yhteyksistä saudihallintoon

Uhrien omaiset ovat haastaneet Saudi-Arabian oikeuteen, sillä he uskovat maan kytkeytyneen Yhdysvalloissa vuonna 2001 tapahtuneisiin terrori-iskuihin. Uhrien perheet ovat jo pitkään olleet turhautuneita siitä, miten iso osa iskuja koskevista asiakirjoista on vielä salattuja.

Iskuja tutkivan Yhdysvaltain kongressin asettaman virallisen komission mukaan ei ole todisteita siitä, että saudihallinto tai korkea-arvoiset saudivirkamiehet olisivat tukeneet Al-Qaidaa.

Toisaalta komission lausuntojen muotoilujen on tulkittu myös vihjaavan, että epäviralliset tai alempiarvoiset saudihahmot olisivat saattaneet liittyä iskuihin.

Bidenin määräyksestä huolimatta kaikkia asiakirjoja ei välttämättä saada edelleenkään julki, vaan osan tutkinnasta voidaan edelleen kokea olevan liian arkaluontoista julkaistavaksi.

Julkaisuprosessin käynnistäneessä määräyksessään presidentti painottaa kahdenkymmenen vuoden takaisilla traagisilla tapahtumilla olevan edelleen vaikutusta Yhdysvalloissa.

– Täten on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että Yhdysvaltain hallinto maksimoi läpinäkyvyyden… paitsi, kun vahvimmat mahdolliset syyt toisin ohjeistavat, määräyksessä linjataan.

STT

