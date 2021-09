Bitcoinista tulee virallinen valuutta El Salvadorissa

Keskiamerikkalaisessa El Salvadorissa kryptovaluutta bitcoinista tulee tänään virallinen valuutta. El Salvador on ensimmäinen maa maailmassa, joka tunnustaa bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi, kertoo BBC.

Maan hallitus on esittänyt toimenpidettä keinoksi vahvistaa talouskehitystä ja lisätä työpaikkojen määrää.

Mielipidetiedustelut antavat ymmärtää, etteivät kansalaiset ole valmiita toimenpiteeseen. Maailmanpankki on puolestaan torjunut El Salvadorin pyynnön auttaa, kun bitcoin otetaan käyttöön lailliseksi maksuvälineeksi.

Bitcoinia koskevan lain mukaan liike-elämässä on hyväksyttävä maksuvälineeksi se tai Yhdysvaltain dollari, joka on maan toinen virallinen valuutta.

https://www.bbc.com/news/technology-58438525

STT