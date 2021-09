Britannia myöntää yli 10 000 tilapäistä työviisumia paikkaamaan työvoimapulaa, joka näkyy kauppojen hyllyillä ja bensapumpulla

Britannia aikoo myöntää 10 500 tilapäistä työviisumia rekkakuskeille ja siipikarja-alalla työskenteleville. Viisumien tarkoituksena on paikata työvoimapulaa, joka puolestaan on aiheuttanut pulaa useista hyödykkeistä ja raaka-aineista.

Viisumien on tarkoitus olla voimassa ensi kuusta joulukuun lopulle. Britannialainen Guardian-lehti kirjoittaa, että viisumit eivät kuitenkaan riitä paikkaamaan maan toimitusketjukriisiä. Lehden mukaan kuljetusalan johtajat näkevät, että viisumit tuskin ovat riittävän houkuttelevia, jotta työntekijöitä haluaisi tulla Britanniaan.

Päätös on täyskäännös pääministeri Boris Johnsonin brexitin jälkeiselle maahanmuuttopolitiikalle. Johnsonin hallitus on EU-eron jälkeen kiristänyt maahanmuuttosäädöksiä ja vaatinut, että Britannian ei tulisi olla riippuvainen ulkomaisesta työvoimasta.

Hallitus on kuukausia pannut hanttiin asiassa tekemättä ratkaisua huolimatta siitä, että raskaiden ajoneuvojen kuljettajia tarvittaisiin noin 100 000 ja useat sektorit ovat varoittaneet toimitusongelmista.

Ennen Britannian EU-eroa kuljettajantyötä tekivät usein maahanmuuttajat, jotka ovat lähteneet maasta pois, kun työn tekeminen Britanniassa vaikeutui. Koronapandemian tuomat rajoitukset pahensivat ongelmaa.

Joulun sesonkituotteiden pelätään loppuvan

Sky Newsin mukaan kuljettajapula heijastuu suoraan muun muassa kauppojen päivittäistavaroiden toimituksiin ja rakennusalan tavaratoimituksiin.

Kuljettajapula on häirinnyt myös polttoainekuljetuksia. Energiayhtiöt BP ja ExxonMobilin omistama Esso sulkivat torstaina osan huoltoasemistaan Britanniassa.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps sanoi, että nykyiset toimet otettiin käyttöön ”niin pian kuin mahdollista” ja että viisumeilla taattaisiin, että jouluvalmistelut pysyvät aikataulussa.

Näkymät alkavat kuitenkin olla synkät joulusesongin tuotteiden osalta. Britanniassa on arvioitu, että esimerkiksi joulukuusien ja joulupöydässä tarjottavan kalkkunan kysyntään ei välttämättä pystytä vastaamaan.

Ongelmia ei ole ainoastaan logistiikkaketjussa, vaan esimerkiksi maakaasun hintaloikat ovat vaikuttaneet myös elintarviketeollisuudessa laajasti käytetyn hiilidioksidin saatavuuteen. Hiilidioksidia käytetään esimerkiksi tuoretuotteiden suojakaasuna ja juomien hiilihapottamiseen. Britanniassa arvioidaan, että toimitushäiriöt voivat heijastua esimerkiksi lihajalosteisiin, lemmikkieläinten ruokiin sekä olueen, viiniin ja virvoitusjuomiin.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan pula tuotteista voi johtaa hintojen korotuksiin.

—-

Lähteenä myös AFP

https://www.theguardian.com/business/2021/sep/25/european-lorry-drivers-will-not-want-to-come-to-uk-warn-haulage-chiefs

https://news.sky.com/story/energy-crisis-is-britain-running-on-empty-heres-what-were-short-of-and-the-industries-under-threat-12415007

https://www.bbc.com/news/57810729

Milja Rämö, Mika-Matti Taskinen

STT

Kuvat: