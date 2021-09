Britannian ministeri BBC:lle: Sotilaat kuljettamaan polttoainetta lähipäivinä

Britannian ministeri kertoi BBC:lle tänään, että sotilaat alkavat kuljettaa polttoainetta maassa seuraavien parin päivän aikana helpottaakseen bensiinin toimitusongelmia. Asiaa kommentoi elinkeino- ja teollisuusministeri Kwasi Kwarteng.

– Luulen, että parin seuraavan päivän aikana ihmiset näkevät joitakin sotilaita ajamassa säiliöautoja, hän sanoi.

Ministeri kuitenkin kiisti, että polttoaineen toimituksissa olisi ollut kriisi. Hän myös vakuutti, että tilanne on ”vakiintumassa”.

BBC:n tietojen mukaan noin 150 sotilaskuljettajaa on valmis ajamaan polttoainerekkoja.

Maanantaina pääministeri Boris Johnson ilmoitti, että maan asevoimat on määrätty valmiuteen hoitamaan polttoainekuljetuksia, jos tilanne sitä vaatii.

Britannian huoltoasemilla on nähty pitkiä autojonoja. Turhautuneet ja vihaiset autoilijat ovat olleet huolissaan bensiinin mahdollisesta loppumisesta.

Ulkomaalaisia kuljettajia poistunut

Britanniassa esimerkiksi terveysalan toimijat ovat vaatineet sairaanhoitajille etuajo-oikeutta huoltoasemilla, joissa polttoainepumppuja ei ole saatu täytettyä kysynnän tahtiin. Vastaavia oikeuksia on esitetty poliiseille ja muille niin kutsuttua etulinjan työtä tekeville.

Maan hallitus on vakuuttanut, että polttoaine ei ole loppumassa, mutta se ei ole hillinnyt hamstrausta. Hallituksen mukaan kriisin taustalla on nimenomaan polttoaineen valtava kysyntä ja pula säiliöautojen kuljettajista, ei pula itse polttoaineesta.

Alun perin pääministeri Johnson kielsi huhut armeijan mukaantulosta polttoaineen kuljetukseen. Täyskäännös herätti arvostelua: jopa tavallisesti Johnsonia tukeva Sun-lehti syytti hallitusta ”rattiin nukahtamisesta”.

Britannian hallitus yrittää ratkoa kuljettajapulaa muun muassa myöntämällä 10 500 tilapäistä työviisumia ammattikuljettajille ja siipikarjan parissa työskenteleville. Tilapäiset viisumit ovat voimassa lokakuusta joulukuun loppupuolelle.

Britannian ero EU:sta eli brexit on johtanut siihen, että maassa työskennelleitä ulkomaalaisia autonkuljettajia on palannut kotimaihinsa.

https://www.bbc.com/news/uk-58729653

STT

Kuvat: