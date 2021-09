Britanniassa jonotetaan bensa-asemilla – pääministeri tiettävästi harkitsee armeijan kutsumista apuun

Britanniassa ihmiset jonottavat polttoainetta huoltoasemilla pelätyn polttoainepulan vuoksi. Polttoainekauppiaita edustavan PRA:n (Petrol Retailers Association) mukaan lähes puolet maan 8 000 polttoainepumpusta tyhjeni eilen.

PRA:n edustaja sanoo BBC:lle, että taustalla on polttoaineen hamstraus. Esimerkiksi öljyjätti Shell on kertonut kysynnän olleen koko verkoston alueella tavallista kovempaa viime perjantaista asti. Yhtiö kuitenkin vakuuttaa saavansa tilanteen korjattua nopeasti.

Polttoainekuljetuksia, kuten myös muita toimituksia, on haitannut pula ammattikuljettajista. Se puolestaan on osin seurausta muun muassa maan EU-erosta ja koronaviruspandemiasta.

Brittimedia on laajalti uutisoinut, että pääministeri Boris Johnson on harkinnut armeijan hälyttämistä apuun polttoainetoimitusten turvaamiseksi. Muun muassa elinkeino- ja teollisuusministeri Kwasi Kwarteng on ilmoittanut keskeyttäneensä öljyteollisuuden kilpailulakeja, jotta yhtiöt voivat jakaa tietoa toistensa kanssa sekä tehdä yhteistyötä häiriöiden minimoimiseksi.

Tilanne on herättänyt muistoja 1970-luvulta, jolloin energiapulan vuoksi maassa siirryttiin säännöstelyyn ja kolmepäiväiseen työviikkoon. 2000-luvulla taas korkeita polttoaineiden hintoja vastustaneet mielenosoittajat saarsivat öljynjalostamoita, mikä seisautti maan viikoiksi.

