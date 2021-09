Britanniassa vaaditaan muun muassa sairaanhoitajille etuajo-oikeutta tankkaamaan – monet bensa-asemista on imetty tyhjiin ihmisten hamstratessa polttoainetta

Britanniassa esimerkiksi terveysalan toimijat ovat vaatineet sairaanhoitajille etuajo-oikeutta huoltoasemilla, joissa polttoainepumppuja ei ole saatu täytettyä kysynnän tahtiin. Vastaavia vaatimuksia on esitetty poliiseille ja muille niin kutsuttua etulinjan työtä tekeville.

– Emme voi odotella bensiiniä tai dieseliä jonoissa kahta tai kolmea tuntia, kun meillä on potilaita tavattavana, sanoi lääkäreiden ammattiliiton British Medical Associationin David Wrigley Times Radion haastattelussa.

Sairaanhoitajien ammattiliitto Royal College of Nursingin Englannin-johtaja Patricia Marquis on huomauttanut, ettei maan terveydenhuoltojärjestelmällä ole varaa menettää enää työntekijöitä.

Britannian suurin julkisen sektori ammattiliitto Unison esitti jo aiemmin, että avainasemassa oleville työntekijöille tulisi antaa etuajo-oikeus polttoainehankinnoissa. Koulut ovat puolestaan varoittaneet, että etäopetusta voidaan joutua jatkamaan, jos opettajat eivät pääse työpaikoilleen.

Pula säiliöautojen kuljettajista ja muista ammattikuskeista on saanut ihmiset hamstraamaan polttoainetta, minkä vuoksi maan huoltoasemia vaivaa polttoainepula. Maan hallitus on vakuuttanut, että polttoaine ei ole loppumassa, mutta se ei ole hillinnyt hamstrausta.

”Ryhdistäydy, pääministeri”

Hallituksen mukaan kriisin taustalla on nimenomaan polttoaineen valtava kysyntä ja pula säiliöautojen kuljettajista, ei pula itse polttoaineesta. Hallitus uskoo tilanteen helpottavan lähipäivinä.

Myöhään maanantaina pääministeri Boris Johnson ilmoitti, että maan asevoimat on määrätty valmiuteen hoitamaan polttoainekuljetuksia, jos tilanne sitä vaatii. Alun perin Johnson kielsi huhut armeijan mukaantulosta, ja täyskäännös on herättänyt arvostelua: jopa tavallisesti Johnsonia tukeva Sun-lehti syytti hallitusta ”rattiin nukahtamisesta”.

– Ryhdistäydy, pääministeri. Kansan kärsivällisyys on lähellä katkeamispistettä, Sun kirjoitti.

Elinkeino- ja teollisuusministeri Kwasi Kwartengin mukaan asevoimien kuljettajien asettaminen valmiuteen on järkevä varatoimi, vaikka polttoaineteollisuus odottaa kysynnän palaavan pian normaalille tasolle.

– Tarvittaessa asevoimien henkilökunnan käyttöönotto tarjoaa toimitusketjulle lisäkapasiteettia väliaikaisena toimena, jolla voidaan helpottaa polttoaineen paikallisten kysyntäpiikkien aiheuttamaa painetta, Kwarteng sanoi.

Tilanteen pelätään hankaloittavan sairaanhoitoa

Polttoaineen tarjoajat, mukaan lukien Shell, BP ja Esso, ovat vakuuttaneet Britannian öljynjalostamoilla olevan runsaasti polttoainetta. Yhtiöiden mukaan kysynnän odotetaan palaavan tavalliselle tasolle lähipäivinä.

– Kehottaisimme kaikkia ostamaan polttoainetta aivan kuten he normaalistikin tekisivät, yhtiöt kirjoittivat yhteisessä lausunnossaan.

Polttoainekauppiaita edustava PRA (Petrol Retailers Association) on niin ikään syyttänyt tapahtuneesta hamstraamista.

Britannian hallitus yrittää ratkoa kuljettajapulaa muun muassa myöntämällä 10 500 tilapäistä työviisumia ammattikuljettajille ja siipikarjan parissa työskenteleville. Tilapäiset viisumit ovat voimassa lokakuusta joulukuun loppupuolelle.

