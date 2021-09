Britney Spears hakee virallisesti isänsä holhousvastuun lopettamista

Poptähti Britney Spears on pyytänyt oikeudelta, että hänen isänsä James Spearsin holhousvastuu lopetetaan. Yhdysvaltalaislaulaja jätti virallisen hakemuksen asiasta oikeuteen keskiviikkona.

Britney Spears on kertonut julkisuudessa 13 vuotta kestäneen holhousjärjestelyn rajoittaneen elämäänsä ja olleen hyväksikäyttöä. Hän julkisti viime viikolla menneensä kihloihin pitkäaikaisen kumppaninsa Sam Asgharin kanssa, mikä on laulajalle jälleen yksi uusi syy toivoa holhousjärjestelyn lakkauttamista.

Spears haluaa mennä naimisiin ja tehdä avioehdon, joka edellyttäisi holhoojan hyväksyntää.

Oikeuteen jätetyssä hakemuksessa perustellaan holhousvastuun päättämistä nyt myös toiveella avioehdon tekemisestä. Hakemuksessa ehdotetaan väliaikaista holhoojaa, joka voisi hoitaa James Spearsin tehtäviä kunnes koko järjestely lopetetaan myöhemmin tänä vuonna.

Oikeuden kuuleminen järjestelyn päättämisestä on määrä pitää 29. syyskuuta. Poptähti on pitkään pyrkinyt oikeusteitse päättämään holhousjärjestelyn ja saamaan isänsä pois holhousvastuusta.

Myös James Spears on hakenut järjestelyn lopettamista

Aiemmin syyskuussa kerrottiin myös laulajan isän hakeneen taloudellisen holhousvastuun lopettamista oikeudessa. Hakemuksessa sanottiin, että James Spears tietää tyttärensä ”uskovan, että hän voi hoitaa oman elämänsä”.

James Spears, joka tunnetaan myös Jamiena, on ollut pitkälti vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008 lähtien. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen erittäin julkisen henkisen romahduksen jälkeen.

Britney Spearsin fanit ja useat julkisuuden henkilöt ovat pitkään vaatineet järjestelyn lopettamista. Holhousasiasta aiemmin vaitonaisena pysynyt tähti on tänä vuonna alkanut puhua asiasta julkisuuteen. Spears on esimerkiksi kertonut, ettei hänen ole annettu poistaa ehkäisykierukkaa, vaikka hän haluaisi lisää lapsia.

Britney Spears on yksi maailman menestyneimmistä pop-artisteista, joka nousi maailmanlaajuiseen julkisuuteen vuonna 1998.

STT

Kuvat: