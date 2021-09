Britney Spears sai toiveensa läpi – tuomioistuin kumosi väliaikaisesti laulajan isän holhousvastuun

Yhdysvalloissa oikeusistuin on myöntynyt poptähti Britney Spearsin pyyntöön tämän isän holhousvastuun väliaikaisesta lopettamisesta. Asiasta päätti losangelesilaisen oikeusistuimen tuomari, kertoo muun muassa New York Times -lehti.

Tuomari kuitenkin määräsi uuden väliaikaisen holhoojan valvomaan Spearsin raha-asioita. Isän holhousvastuun lopettamista kokonaan on määrä käsitellä oikeudessa uudestaan myöhemmin tämä vuonna.

Britney Spears on aiemmin kertonut julkisuudessa 13 vuotta kestäneen holhousjärjestelyn rajoittaneen elämäänsä ja olleen hyväksikäyttöä.

Laulajan isä James Spears on ollut pitkälti vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä vuodesta 2008 lähtien.

https://www.nytimes.com/live/2021/09/29/arts/britney-spears-conservatorship?smtyp=cur&smid=tw-nytimes#britney-spearss-father-suspended-from-conservatorship

STT

