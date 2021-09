Budjettiriihi jatkuu koko hallituksen kesken aikaisintaan huomenna, kertoo hallituslähde STT:lle

Koko hallituksen budjettiriihineuvottelut jatkuvat aikaisintaan huomenna, kerrotaan hallituslähteestä STT:lle. Myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi Säätytalolle mennessään, että budjettiriihineuvotteluja ilmeisesti jatketaan vasta huomenna.

Muita kuin puheenjohtajaviisikkoon kuuluvia ministereitä on mennyt Helsingin Säätytalolle. He ovat kertoneet, että neuvottelutilannetta käydään seuraavaksi läpi oman puolueen kesken.

Tuppurainen sanoo käsittäneensä, että sopu on aika lähellä.

– Nyt vain täytyy löytää hallituksen yhteinen näkemys ja linja, ja se ottaa joskus aikaa, Tuppurainen sanoi.

Hallituksen puheenjohtajaviisikko jatkoi aamupäivästä alkaen neuvotteluja. Neuvotteluissa oli alkuiltapäivästä ennen kello 14:ää tauko. RKP:n puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi ulos mennessään, että neuvotteluissa on tapahtunut etenemistä.

– Siellä on nyt tällainen luova tauko. Eteenpäin päästään kyllä, Henriksson sanoi.

Hetkeä aiemmin vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen kertoi Säätytalon portailla, että edelleen etsitään ratkaisua sellaisesta paketista, jossa olisi uskottavasti määritelty keinot hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035.

– Kuten pääministeri totesi, ilmastokokonaisuus on se josta käydään eniten keskustelua. Toki kokonaisuus on aina kokonaisuus, ja ennen kuin kaikki on valmista niin mikään ei ole valmista, Mikkonen sanoi.

Ilta toi takapakkia

Hallituksen on ollut määrä saada ensi vuoden budjettia koskevat neuvottelunsa päätökseen tänään. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi neuvotteluihin saapuessaan, että eilisillan päätteeksi oli tullut takapakkia ja siksi oli hyvä käydä nukkumassa välillä.

Neuvottelut keskeytettiin puolenyön aikaan. Erityisesti keskustalla ja vihreillä on ollut näkemyseroja siitä, mitkä ilmastotoimet ovat riittävän uskottavia ja tehokkaita hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapui keskiviikkona neuvotteluihin Saarikon jälkeen. Hän kertoi, että kaikissa muissa asioissa on edetty paitsi ilmastotoimissa, joista keskustelu jatkuu tänään. Marinin mukaan esimerkiksi työllisyydessä päästiin eilen hyvin eteenpäin ja verokokonaisuus sekä myös budjetti alkaisivat näyttää valmiilta.

– Uskon, että oli hyvä, että viisikko sai vähän nukkua tässä välissä. Ehkä tänään uusin, reippain mielin on kykyä myös löytää ratkaisu, sanoi myös pääministeri.

Myös ilmastotoimissa kysymys on pääministerin mielestä enää yksittäisistä keinoista, joista puolueilla on eri näkemyksiä.

– Ei ole mitään syytä, miksi tänään ei tule ratkaisua, ellei syy ole siinä, ettei haluta löytää yhteistä sopua, Marin näpäytti.

Ohisalo kompensoisi ilmastoteot pienituloisille

Tiistai-iltana Marin kertoi, että ilmastotoimien kokonaisuudessa keskustelussa ovat liikenteen, maatalouden ja lämmityksen kaltaiset asiat, kun pohditaan, mistä vielä tarvittavat päästövähennykset löydetään.

Saarikko painotti keskiviikkoaamuna edelleen keskustan kannattavan mieluummin kirittämistä eli tukia kuin kurittamista eli maksuja ja veroja.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo näki myös tuissa paljon hyvää. Hänen mukaansa muun muassa öljylämmityksestä luopumisen tuki on ollut erittäin suosittu, samoin metsittämistuki. Ohisalo sanoi olevansa valmis keskustelemaan siitä, että ilmastoteot kompensoidaan kaikista pienituloisimmille esimerkiksi ansioverotuksessa tai ruoan hinnassa.

– Ihmiset haluavat tehdä ilmastotekoja, mutta meidän pitää luoda rakenteet sille. Ylipäätään koko tukijärjestelmän, vaikkapa maataloudessa pitäisi kannustaa ihmisiä tekemään niitä tekoja ja helpottaa ihmisten toimeentuloa, Ohisalo sanoi keskiviikkona neuvotteluihin saapuessaan.

Työllisyystoimien kokonaisuus vaati Marinin mukaan illalla vielä neuvottelua. Ainakin opintotukeen kuuluvien tulorajojen nosto on saanut hallituksessa tiettävästi hyvän vastaanoton.

Hallitus on linjannut tekevänsä koko loppuvaalikauden aikana työllisyystoimia, joilla vahvistetaan julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

Sote-kulujen aikaistus ylläpitää alijäämää

Ensi vuoden rahankäytöstä oli hallituksessa pitkälti yhteisymmärrys jo riihen alkaessa.

Hallituslähteestä kerrottiin illalla STT:lle, että talouskasvu ja sen kasvattamat verotulot olisivat olleet pienentämässä budjetin alijäämää lähemmäs miljardilla eurolla, mutta tätä muutosta syö osaltaan eräiden sote-uudistukseen liittyvien maksujen aikaistus.

Noin kuukausi sitten julkaistussa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä alijäämä oli 6,7 miljardia euroa. Perustettavien hyvinvointialueiden tarvitsema rahoitus on havaittu ministeriössä vasta tämän jälkeen.

– Samoihin mittakaavoihin (6,7 miljardia) päädytään tässä ratkaisussa, Saarikko sanoi keskiviikkona

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoi, että riihen alla paljon puhuttaneen tieteen rahoituksen osalta oli tapahtunut edistystä ja Suomen Akatemian rahoitus ensi vuonna olisi pysymässä ennallaan.

STT

