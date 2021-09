Ex-pääministeri Juha Sipilä ratkomaan budjettiriihen ilmastojuntturaa – Marin antoi tehtävän vihreille ja keskustalle

Hallituksen budjettineuvottelut ovat ajautuneet solmuun päästövähennyksistä. Tänään iltapäivällä kerrottiin, että kiistaa ei ratkota enää koko hallituksen tai edes viisikon voimin, vaan pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi tehtävän vihreille ja keskustalle.

Keskustalla ja vihreillä on ollut näkemyseroja siitä, mitkä ilmastotoimet ovat riittävän uskottavia ja tehokkaita hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Marin sanoi Säätytalolla toimittajille, että vihreillä ja keskustalla on huomisaamuun asti aikaa miettiä kompromissiratkaisu. Kyse on Marinin mukaan käytännössä noin 0,2 megatonnin (0,2 miljoonan tonnin) kokoisesta erosta.

Marin kertoi antaneensa keskustalle ja vihreille tehtäväksi antaa asiasta kirjausesityksen. Marin toivoo, että viisikko eli hallituspuolueiden puheenjohtajat voisivat vielä yhdessä palata asiaan tänään. Tänään budjettineuvotteluita ei enää koko hallituksen voimin päästä lopettamaan. Alun perin riihen piti loppua tänään.

Marinin mukaan valtaosasta asioista ja isoista asioista on päästy eteenpäin.

– Riihi venyy ainakin huomiselle. Ilmastoasioistakin on valtaosin yhteinen näkemys. Ei tämä ero puolueiden välillä nyt kovin suuri ole, Marin sanoi.

Ohisalo: Ei ole kyse vain 0,2 megatonnin erosta

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) puolestaan sanoi, että näkemyseroissa päästövähennyksistä ei ole kyse 0,2 megatonnista vaan koko ilmastopaketin uskottavuudesta.

– Siinä paketissa, jota tuolla on poliittisesti monta päivää käsitelty, on paljon epävarmuuksia. Meillä ei voi olla luottoa siihen, että sillä paketilla varmasti saadaan päästöjä tarpeeksi vähennettyä, hän sanoi Säätytalolla.

Hänen mukaansa tällä hetkellä erimielisyyksissä on kyse siitä, miten taakanjakosektorilla löydetään tarpeeksi toimia, jotta päästöt vähenevät.

– Kokonaisuuden pitää olla uskottava, tieteeseen ja tutkimukseen pohjaava. Sellaista kokonaisuutta me olemme olleet pöytään tuomassa ja sitä oltu tukemassa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kuvaili, että Säätytalolla neuvottelee nyt pieni porukka ilmastonmuutosratkaisuiden alaviitteistä, jotka ovat hänen mukaansa viikunanlehtiä kokonaissovun päälle.

Keskustan osalta neuvotteluita vetää entinen pääministeri, kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.).

Sekä Saarikon että Marinin mukaan muutoin budjettivalmistelu on hyvällä mallilla valtion menojen ja tulojen osalta.

Muun muassa poliisit saavat VM:n ehdotusta enemmän rahaa

Ensi vuoden rahankäytöstä oli hallituksessa pitkälti yhteisymmärrys jo riihen alkaessa.

Hallituslähteestä kerrottiin eilen illalla STT:lle, että talouskasvu ja sen kasvattamat verotulot olisivat olleet pienentämässä budjetin alijäämää lähemmäs miljardilla eurolla, mutta tätä muutosta syö osaltaan eräiden sote-uudistukseen liittyvien maksujen aikaistus.

Noin kuukausi sitten julkaistussa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä alijäämä oli 6,7 miljardia euroa. Perustettavien hyvinvointialueiden tarvitsema rahoitus on havaittu ministeriössä vasta tämän jälkeen.

– Samoihin mittakaavoihin (6,7 miljardia) päädytään tässä ratkaisussa, Saarikko sanoi keskiviikkona

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoi, että riihen alla paljon puhuttaneen tieteen rahoituksen osalta oli tapahtunut edistystä ja Suomen Akatemian rahoitus ensi vuonna olisi pysymässä ennallaan.

Hallituslähteet kertoi STT:lle lisäksi eilen, että poliisi on saamassa ensi vuodelle enemmän rahaa kuin valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa esitetään. Poliisi ei kuitenkaan olisi saamassa niin paljon lisää rahaa kuin se on esittänyt tarvitsevansa.

Poliisihallitus on arvioinut, että poliisin ensi vuoden budjetti uhkaa jäädä 35-40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jos riihessä ei korjata tilannetta. Tämä johtaisi sen mukaan tuntuviin henkilöstöleikkauksiin.

Uusiin menokohteisiin on vain niukasti jakovaraa budjettiriihessä, ja poliisi olisi tiettävästi yksi suurimmista tahoista, joka tästä jakovarasta hyötyy.

