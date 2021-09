CNN: Britney Spearsin isä on hakenut laulajan taloudellisen holhousvastuun lopettamista

Poptähti Britney Spearsin isä James Spears on hakenut laulajan taloudellisen holhousvastuun lopettamista, kertoo uutiskanava CNN.

Elokuussa kerrottiin, että James Spears aikoo luopua holhousvastuusta. Nyt CNN on saanut haltuunsa oikeuden asiakirjat, joissa laulajan isä on hakenut järjestelyn virallista päättämistä.

James Spears, joka tunnetaan myös Jamiena, on ollut vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan. Britney Spears on pyrkinyt oikeusteitse saamaan isänsä pois holhousvastuusta.

https://edition.cnn.com/2021/09/07/entertainment/britney-spears-conservatorship-petition-to-end/index.html

STT