Koskelta ja Marttilasta puskee hard rockia 1970-luvun tyyliin – Crossnine mielii tien päälle

Kosken ja Marttilan suunnalta kuuluu taas rock´n´rollin räimettä, kun puolitoista vuotta kasassa ollut Crossnine julkaisee ensimmäisen omista biiseistään ja lähtee vähitellen keikoille. Basisti Juha Lahti tunnustautuu bändi-idean isäksi:

– Olen sen ikäinen, että musiikillinen heräämiseni tapahtui 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Vanhan hard rockin ystävänä totesin, että puoliammatillisesti soitettujen tanssimusiikkivuosikymmenten jälkeen on jo palattava juurilleen.

Lahti kokosi porukan tutuista soittajista. Rumpaliksi lähti oma poika.

– Rupesimme soittamaan coverbiisejä, ja teimme yhden keikankin ravintola Karassa Koskella. Coverbändejä on kuitenkin paljon ja laatua riittää, joten päätimme erottautua joukosta omilla kappaleilla.

Lahti tarttui toimeen, sillä hän on ikänsä tehnyt musiikkia, vaikkakin eri tyyppistä.

– Sävelsin ja sanoitin bändille pari biisiä, ja muut innostuivat niistä. Heinäkuussa Turun V.R. Studiolla taltioitiin ensimmäiset kaksi biisiä 70-luvun tyylisen hard rockin hengessä. Niissä on kitarariffit, hyvät melodiat ja rouhea äänimaailma, Lahti kuvailee tuotantoa.

Feel Like A Man julkaistaan digitaalisissa palveluissa 21. syyskuuta. Miksattavana on myös Line of Fire, joka on tarkoitus julkistaa marraskuussa.

– Seuraamme, millaisen vastaanoton biisit saavat ja alamme pyrkiä ensi kevään keikkamarkkinoille. Miksei aiemminkin, jos kysyntää tulee, Lahti tuumaa.

Bändi suuntaa myöhemmin takaisin studiolle, koska uutta biisimateriaalia on jo valmiina. Lahti toivoo, että muutkin bändiläiset ottavat asiakseen biisien teon.

Crossninen jäsenistä basisti Juha Lahti ja kosketinsoittaja Heikki Eskola asuvat Marttilasta. Laulaja, kitaristi Vilpertti Salminen ja kitaristi Tapio Lindholm ovat Koskelta. Rumpali Eemeli Lahti on syntynyt Marttilassa, mutta asuu Turussa, jossa opiskelee konservatoriolla.

Kokoonpano aloitti nimellä The Almost Brothers Band ihailemansa The Allman Brothers Bandin jalanjäljissä, mutta yksissä tuumin bändi totesi, että nimellä ei vitsailla.

– Crossnine syntyi, kun Line of Fire -biisin ensimmäinen sointu E7 haluttiin rikkoa laittamalla siihen #9. Ristiysi käännettiin yksioikoisesti englanniksi ja bändi sai nimen, joka ei itse asiassa tarkoita mitään, Lahti nauraa.