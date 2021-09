Daily Mail: Russell korvaa Bottaksen Mercedeksellä – Hamilton tyytymätön myöntyväisen tallikaverin lähtöön

George Russell ottaa ensi kaudella Valtteri Bottaksen paikan formula 1 -sarjan Mercedes-tallissa, eikä maailmanmestari Lewis Hamilton ole tyytyväinen valintaan, uutisoi Daily Mail. Kimi Räikkösen eilinen lopettamisilmoitus on avannut paikan Alfa Romeolla, jonne Bottaksen on uumoiltu siirtyvän ensi kaudeksi.

Daily Mail siteeraa nimetöntä lähdettä, jonka mukaan Hamilton olisi halunnut Bottaksen jatkavan Mercedeksellä.

– Hän halusi Valtterin tallikaverikseen, koska tämä on myöntyväinen eikä niin nopea, että aiheuttaisi hänelle ongelmia. Näin ei ole käymässä, Daily Mailin nimetön lähde sanoi.

https://www.dailymail.co.uk/sport/formulaone/article-9948635/F1-George-Russell-named-Mercedes-2022-line-Lewis-Hamilton-far-happy.html

STT

