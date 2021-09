Djokovicin unelma grand slamista elää – kolmannella kierroksella kaatui Nishikori

Tenniksen maailmanlistan ykkösen Novak Djokovicin tavoite grand slamista eli kaikkien arvoturnausten voittamisesta saman kalenterivuoden aikana pysyy raiteillaan. Djokovic kukisti lauantaina Yhdysvaltain avointen kolmannella kierroksella Japanin Kei Nishikorin nelieräisessä kamppailussa ja eteni New Yorkissa 16 parhaan joukkoon.

Serbialainen supertähti hävisi tiukan avauserän, mutta voitti lopulta 6-7 (4-7), 6-3, 6-3, 6-2. Hän ja Nishikori ovat kohdanneet nyt yhteensä 20 kertaa, ja Djokovic on poistunut kentältä voittajana 18 kertaa.

– Olen hyvin tyytyväinen siihen, miten pystyin keskittymään. En ollut ehkä kaikissa pisteissä parhaimmillani, mutta olin päättäväinen ja keskittynyt, ja se ratkaisi, Djokovic sanoi.

– En aloittanut kovin hyvin. Olin liian passiivinen, hän saneli pelin kulkua.

Djokovic, 34, on voittanut tänä vuonna jo Australian avoimet, Ranskan avoimet ja Wimbledonin. Hänellä on loistava mahdollisuus yltää grand slamiin saman kalenterivuoden aikana ensimmäisenä miespelaajana sitten australialaisen Rod Laverin ja vuoden 1969.

Yhdysvaltain avoimet kolmesti urallaan voittanut Djokovic nousisi tämänvuotisen turnauksen voittaessaan samalla kaikkien aikojen eniten grand slam -mestaruuksia saavuttaneeksi miespelaajaksi. Tällä hetkellä hän jakaa ennätyksen 20 grand slam -turnausvoitolla Roger Federerin ja Rafael Nadalin kanssa, jotka molemmat ovat sivussa tämän vuoden US Openista loukkaantumisten takia.

Myös Wimbledonin tämänvuotinen finalisti, Italian Matteo Barrettini eteni Yhdysvaltain avointen neljännelle kierrokselle lauantaina. Kuutossijoitettu Barrettini kukisti viisieräisessä kamppailussa Valko-Venäjän Ilja Ivashkan.

Naisten kaksinpelissä kaksinkertaisen Wimbledon-mestari Petra Kvitovan tie katkesi kolmannelle kierrokselle. Turnauksessa 10:nneksi sijoitettu tshekkiläinen hävisi Kreikan Maria Sakkarille 6-3, 6-4.

