Dyyni on synkempää avaruusoopperaa – lajissaan kunnianhimoinen suurelokuva pääsee vihdoin valkokankaille

Denis Villeneuven tulkinta Dyynistä on vuoden 2021 suurimpia ensi-iltoja. Se sai perjantaina maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla ja saapuu Suomessa valkokankaille 17. syyskuuta.

Ohjaaja Villeneuven yhdessä Jon Spaihtsin ja Eric Rothin kanssa kirjoittama elokuva tuo Frank Herbertin jo vuonna 1965 alkaneeseen tieteisromaanisarjaan moderneja sävyjä. Dyynin maailmassa käydään kamppailua ainoastaan Arrakisin aavikkoplaneetalta löytyvästä spice-aineesta (kirjasuomennoksissa ”rohto”), eikä elokuva jätä epäselväksi rinnastusta öljyyn ja suurvaltojen sen vuoksi aloittamiin sotiin.

– Herbertin kirja varoittaa uskonnon ja politiikan yhdistämisestä, messiaanisista hahmoista, kolonialismista ja ympäristöongelmista, Villeneuve summasi Venetsian lehdistötilaisuudessaan.

– Vuodet kuluvat, ja kirja tuntuu aina vain ajankohtaisemmalta.

Ennen kaikkea Dyyni on kuitenkin näyttävä tehostespektaakkeli avaruusarmeijoineen, olentoineen sekä puoli-inhimillisine roistoineen. Sävy on astetta synkempi ja filosofisempi kuin vaikkapa Tähtien sodissa, ja Villeneuve käyttää elokuvasta rohkeasti pitkän lohkon maailman huolelliseen esittelyyn ennen kuin toiminta alkaa. Tarina kattaa Herbertin romaanista vasta puolet.

Näin suuren luokan tuotantoja, sekä hinnaltaan että kaupallisilta odotuksiltaan, nähdään elokuvafestivaaleilla melko harvoin. Asiaan liittyy Villeneuven tausta art house -elokuvien ohjaajana ja sekä Cannesin että Venetsian kilpasarjoihin valittuna festivaalisuosikkina, mutta myös erikoinen ajankohta. Pandemian hämmennettyä elokuvajakelua poikkeuksellisetkin markkinointikeinot ovat tarpeen.

Lehdistönäytöksiä väritti epätavallinen piirre: piratismihuolien vuoksi yleisön piti laittaa puhelimensa sinetöityyn muovipussiin, jonka sai kuitenkin itse pitää näytännön ajan.

Jo toinen elokuvaversio

Venetsiassa elokuvan lehdistönäytökseen saapui Villeneuven ohella kärkijoukko elokuvan näyttelijöitä. Pääosaa, Paul Atreidesia esittää Timothée Chalamet ja hänen vanhempiaan Rebecca Ferguson ja Oscar Isaac. Läsnä olivat myös Josh Brolin sekä Javier Bardem ja Zendaya, joiden roolihahmot oikeastaan vasta esitellään ensimmäisessä elokuvassa.

Dyynistä on tehty elokuvaversio aiemminkin. Sen ohjasi vuonna 1984 David Lynch, ja siitä tuli yksi surullisenkuuluisimmista suurtuotannoista. Elokuvalla on ihailijansa, mutta monien sekä Lynchin itsensä mukaan siinä ei toimi oikein mikään.

Chalamet kertoi katsoneensa Lynchin version, jossa Paul Atreidesia esitti Kyle MacLachlan.

– Rakastan tuota versiota, näyttelijä sanoi.

– Mutta kun Denis pyytää tekemään elokuvaa, unohdat muut tulkinnat ja teet työsi niin nöyräksi kuin alkuperäismateriaali vaatii.

Pitkä odotus pandemian vuoksi

Dyyniä kuvattiin Unkarissa, Norjassa, Jordaniassa ja Arabiemiraateissa. Kuvausten päättymisestä on jo yli kaksi vuotta aikaa. Ensi-illan piti olla syksyllä 2020, mutta levitysaikataulua sekoitti pandemia.

Yhdysvalloissa elokuva tulee ensi-iltaan vasta lokakuussa, mutta silloin samanaikaisesti myös suoratoistopalveluun. Muualla maailmassa jakelu on perinteistä, eli elokuvateattereilla on ensin yksinoikeus esittämiseen.

– Kannustan kaikkia katsomaan elokuvan suurelta kankaalta. Se on kuviteltu, suunniteltu ja kuvattu IMAX-kangasta varten, Villeneuve sanoi.

Tarinan jatkuminen valkokankaalla on vielä varmistamatta. Elokuvan alkuteksteissä kuitenkin lukee Dyyni: osa yksi, ja kaksi- ja puolituntisenakin se päättyy tarinan ollessa vielä monella tapaa kesken.

– Toivottavasti pääsemme tekemään jatko-osan. Se tässä on unelmana, Chalamet sanoi.

Kalle Kinnunen

STT

Kuvat: