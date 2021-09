Ecuadorissa yli sata ihmistä on kuollut vankilajengien yhteenotoissa – tuhannet vangit ovat kytköksissä keskenään kilpaileviin huumekartelleihin

Ecuadorissa Latinalaisessa Amerikassa ainakin yli sata ihmistä on kuollut vankilajengien yhteenotossa suurkaupunki Guayaquilissa sijaitsevassa vankilassa.

Tiistaina alkaneen väkivaltaisen yhteenoton uhrien määrän noususta kertoivat paikalliset vankilaviranomaiset. Lisäksi yli viidenkymmenen ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Yhteydenoton arvioidaan liittyvän meksikolaisten huumekartellien välienselvittelyyn. Vankien kerrotaan aseistautuneen ampuma-asein ja kranaatein.

Keskiviikkona vankilaa saartamaan lähetettiin sotilaita. Poliisin saartaman vankilan ulkopuolelle oli kerääntynyt myös vankien huolestuneita omaisia.

– Haluamme tietoa, koska emme tiedä mitään perheenjäsenistämme. Poikani on tuolla sisällä, nimettömänä puhunut nainen sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kokaiinin kauttakulkumaa

Ecuadorin vankilajärjestelmästä on tullut taistelukenttä Meksikon keskeisiin huumekartelleihin liittyneiden vankien välillä. Maan ylitäysissä vankiloissa kärsitään yleisesti työntekijäpulasta.

Veriset yhteenotot vankiloissa ovat Ecuadorissa yleisiä. Tänä vuonna yhteenotoissa on kuollut jo ainakin 180 vankia. Tuhannet vangit ovat kytköksissä keskenään kilpaileviin huumekartelleihin.

– Ecuadorissa on ollut vankilakriisi jo vuodesta 2010. Keskimäärin vankiloissa tapetaan 25 ihmistä vuodessa, mutta määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2017 lähtien. Huippu on nähty tänä vuonna, ecuadorilainen turvallisuusalan asiantuntija Fernando Carrion luonnehti AFP:lle.

Ecuadorin ihmisoikeusasiamiehen mukaan viime vuonna maan vankiloissa tapettiin yli sata ihmistä. Korruption vuoksi vankiloihin on mahdollista kuljettaa aseita ja ammuksia.

Ecuador sijaitsee kahden suuren kokaiinintuottajamaan, Kolumbian ja Perun, välissä. Se on keskeinen kauttakulkumaa huumekuljetuksille Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

STT

