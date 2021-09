Eduskunnassa halua luopua paitsi kahden metrin turvaväleistä myös koko pykälästä – Lohi arvioi aikataulun venyvän, koska muutos lähetetään perustuslakivaliokuntaan

Eduskunta aloitti syysistuntokautensa keskustelemalla tartuntatautilain muutoksesta, jonka tarkoituksena on poistaa kahden metrin turvaväli. Kansanedustajat ovat varsin yksimielisiä siitä, että muutos on tarpeellinen ja toivottu. Osa kuitenkin pettyi, että pykälää vain muutetaan eikä kumota kokonaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) arvioi STT:lle ennen istuntoa, että muutoksen voimaantulo venyy, koska asiasta pyydetään myös perustuslakivaliokunnan lausunto mietintöä varten.

– Heti kun me saamme lausunnon, me teemme mietinnön, mutta todennäköisesti aikataulu venyy niin, että eduskunta pystyisi sen ei ensi, vaan vasta seuraavalla viikolla salissa lopullisesti hyväksymään, Lohi arvioi.

Lohen mukaan on esitetty epäilyjä, että muutokseen liittyisi valtiosääntöoikeudellisia ongelmia ja siksi asia halutaan varmistaa perustuslakivaliokunnan lausunnolla.

Lähetekeskustelussa myös Lohi sanoi, että nyt on syytä pohtia, onko koko pykälälle 58 d enää tarvetta, kun voimaantulo kuitenkin menee muutama viikko tästä eteenpäin.

– Minusta tätä pitää avoimesti ja kriittisesti arvioida täällä eduskunnassa.

Kiuru: ”Nyt kannattaa keskittyä pykälän 58 d koko rakenteeseen”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi ymmärtävänsä edustajien ahdistuksen siitä, että pykälä 58 d voitaisiin poistaa kokonaan, mutta hän muistutti sen jälkeen tulevan vielä pykälän 58 g, jossa tilat laitettaisiin kokonaan kiinni.

– Nyt kannattaa keskittyä pykälän 58 d koko rakenteeseen. Siinä on koko pandemian ajaksi erityyppiset keinot käytettävissä, Kiuru sanoi.

Hallitus esittää, että pykälästä poistettaisiin lähikontaktin tarkka määritelmä ja soveltamisen kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku.

– Jatkossa lähikontaktilla tarkoitettaisiin tässä yhteydessä fyysisen kosketuksen lisäksi ainoastaan hyvin lähekkäistä oleskelua vieri vieressä ja kylki kyljessä, Kiuru sanoi.

Soveltamisen kriteerinä olisi jatkossa kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todettavat merkittävät tautiryppäät, joiden tartuntaketjuja ei pystyttäisi jäljittämään.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: