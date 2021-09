Ei koronatietoja THL:ltä – kaksi koronarokoteannosta on saanut liki 69 prosenttia

THL:n tiedot varmistetuista uusista koronavirustartunnoista eivät ole päivittyneet lauantai-iltapäivään mennessä. THL:n verkkosivuilla tapausluvun muutos on nolla ja kokonaistautitapausmäärä on sama kuin perjantaina raportoitu.

Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 68,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut yli 3,35 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,6 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,09 miljoonaa ihmistä.