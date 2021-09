Elokapina aikoo asettua tänään Helsingin Mannerheimintielle kymmeneksi päiväksi

Ympäristöliike Elokapina aikoo tänään alkuillasta aloittaa Helsingissä Mannerheimintiellä Syyskapinaksi nimetyn mielenosoituksen.

Elokapinan suunnitelmissa on pysyä Mannerheimintiellä 10 päivää, ellei hallitus vastaa sen vaatimuksiin. Elokapina vaatii hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja nopeuttamaan ilmastotoimiaan.

Helsingin poliisi on kehottanut Elokapinaa vaihtamaan mielenosoituksen tapahtumapaikan Mannerheimintieltä Kansalaistorille. Elokapina ei ole suostunut paikan vaihtoon.

Mielenosoitukseen on ilmoittautunut yli 1 000 ihmistä, kertoi Elokapina maanantaina.

Poliisi on aiemmin arvioinut, että mielenosoitus aiheuttaisi merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa toteutuessaan ilmoitetun kaltaisena.

Elokapinan mediayhteyshenkilö Lauri Autere kommentoi viime viikolla sähköpostitse STT:lle Elokapinan arvioivan, että mielenilmauksesta aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa kiihtyvään ilmastokriisiin ja Suomen toimiin ilmaston lämpenemisen suhteen.

Elokapina osoitti mieltä Helsingissä viimeksi syyskuun 2. päivä, jolloin se katkaisi liikenteen Valtioneuvoston linnan edessä Snellmaninkadulla. Poliisi otti tuolloin kiinni 17 mielenosoittajaa, jotka eivät suostuneet poistumaan poliisin käskystä ajoradalta.

STT

