Elokapina palaa osoittamaan mieltään Eduskuntatalon eteen puoliltapäivin – liikkeen edustajan mukaan tarkoitus ei ole kärjistää ilmastokeskustelua

Ympäristöliike Elokapina aikoo tänään palata jatkamaan mielenosoitustaan Eduskuntatalon eteen, kertoo liikkeen mediayhteyshenkilö Lauri Autere.

Mielenosoitusta on tarkoitus jatkaa kello 12 aikaan Eduskuntatalon ja Mannerheimintien välissä, kertoi Elokapinan tiedottaja Kaisamaija Uljas hieman aamukymmenen jälkeen. Aiemmin mielenosoituksen alkamisaikatauluksi kerrottiin kello 11.

– Se ei ainakaan ala Mannerheimintiellä. Jos sellainen laajeneminen tapahtuu, siitä ollaan poliisiin yhteydessä etukäteen, Autere kertoo.

Hän toivoo tämän päivän mielenosoitukseen paikalle myös sinne eilen kutsuttuja poliitikkoja keskustelemaan Elokapinan esille nostamista kysymyksistä.

Autereen mukaan eilinen oli Elokapinan tämänhetkisen historian suurin mielenilmaisu.

– Käsittääkseni ainakin 400 ihmistä oli meidän toimesta paikalla. Saimme viestiämme läpi ja teimme selväksi, että Syyskapina on alkanut.

Elokapina-liike aloitti eilen kymmenpäiväiseksi suunnitellun Syyskapina-mielenosoituksen. Poliisi keskeytti mielenosoituksen eilisiltana Mannerheimintiellä ja kertoi ottaneensa kiinni 141 ihmistä, jotka eivät noudattaneet poistumiskäskyä.

Poliisi kertoi päättäneensä mielenosoituksen olennaisesti lainvastaisena.

Autere arvioi tänään hieman ennen puoli yhdeksää, että Kisahallin putkasta oli päässyt pois valtaosa, mutta merkittävä osa eilen kiinniotetuista odotti vielä vapautumista muissa putkatiloissa.

Ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisista kertoi hieman ennen kello kymmentä, että lähes kaikki eilen kiinniotetut mielenosoittajat on päästetty vapaaksi.

– Muutaman henkilön kuuleminen on vielä kesken, mutta näinä hetkinä viimeisetkin vapautuvat kyllä, Lehtinen kertoo.

Poliisi: Eduskuntatalon edustalle useita ilmoituksia mielenosoituksista

Ilmoitusta mielenosoituksesta ei Elokapina-nimellä ole poliisin tiedossa, mutta tälle päivälle on tehty muutama ilmoitus mielenosoituksesta Eduskuntatalon edustalla.

– Oletamme, että Elokapina on yksi näistä. Käymme heidän kanssaan neuvotteluja aamupäivän aikana, Lehtinen kertoo.

Lehtisen mukaan poliisi turvaa mielenosoitukset Eduskuntatalon edustalla, jossa on vuosien ajan osoitettu mieltä.

Paikalla voi hänen mukaansa osoittaa mieltä iltakymmeneen asti, mutta yöksi ei voi majoittua tai leiriytyä. Myöskään ajoneuvoliikennettä ei saa tukkia, vahingoittaa mielenosoitusaluetta eikä estää jalankulkua kokonaan.

– Mikäli mielenosoitus siirtyy ajoradalle, poliisi katsoo sen olennaisesti lainvastaiseksi ja määrää sen päättymään. Muilta osin Eduskuntatalon edessä voi osoittaa mieltä ja poliisi turvaa mielenosoituksen, Lehtinen kertoo.

Elokapina: Väkivaltaiset toimijat eivät kuulu Elokapinaan

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen kertoi eilisiltana Twitterissä, että häntä oli tönitty Elokapinan mielenosoituksen yhteydessä Eduskuntatalon ulkopuolella.

Autereen mukaan elokapina on väkivallattomuuteen sitoutunut liike, eivätkä väkivaltaiset toimijat ja töniminen kuulu Elokapinan toimintaan. Autere on pahoillaan, että tönimistä on tapahtunut.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa, mikä tönineen toimijan suhde on Elokapinaan ja olemme sitä koettaneet selvittää, Autere kertoo.

Elokapinan mielenosoitukset ovat herättäneet mediassakin vastareaktioita. Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa Elokapinaa syytettiin ilmastokeskustelun kärjistämisestä.

Autereen mukaan heidän toimintansa herättää tietysti isoja reaktioita ihmisissä, mutta liikkeen tarkoituksena ei ole hänen mukaansa kärjistää, vaan lisätä ymmärrystä yhteiskunnan perustuksia uhkaavasta riskistä, jossa politiikkatoimien osalta ei olla ajan tasalla.

– Tuomme todellisen, olemassa olevan epäkohdan julkisuuteen ja vaadimme sen kohtaamista. Sen takia tämä on meidän mielestä oikeasuhtaista toimintaa.

