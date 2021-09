Helsingin poliisi otti Elokapinan mielenosoituksesta kiinni yli 140 ihmistä, Mannerheimintien liikenne palautunut normaaliksi

Ympäristöliike Elokapinan mielenosoitus keräsi keskiviikkona satoja ihmisiä Helsingin keskustaan Mannerheimintielle.

Poliisi kertoi myöhään keskiviikkona ottaneensa Elokapinan mielenosoituksesta Helsingin Mannerheimintiellä kiinni yhteensä 141 ihmistä, jotka eivät noudattaneet poliisin poistumiskäskyä. Kiinniotot sujuivat poliisin mukaan rauhallisesti.

Poliisi kertoi päättäneensä mielenosoituksen olennaisesti lainvastaisena.

Elokapinan mukaan kiinniotettuna oli loppuillasta 145 ihmistä.

Kaikki poliisin toimenpiteiden kohteiksi joutuneet eivät päädy poliisin säilöönottotiloihin, sillä joukossa voi olla esimerkiksi alaikäisiä, sanoi komisario Jarmo Heinonen STT:lle keskiviikkoiltana.

Kiinniotettuja pidetään kiinni enintään 24 tuntia, Heinonen sanoi.

Liikenne palautui illalla

Mielenosoittajat katkaisivat liikenteen Eduskuntatalon edessä Mannerheimintiellä iltakuudelta. Mannerheimintien liikenne palautui normaaliksi puoli kymmenen jälkeen illalla.

Poliisi käski mielenilmauksen aikana useaan otteeseen väkijoukkoa hajaantumaan ja poistumaan ajoradalta.

Poliisi ryhtyi hajottamaan mielenosoitusta ja aloitti poistumiskäskyä noudattamatta jättäneiden ihmisten kiinniotot iltaseitsemän jälkeen. Mielenosoittajia kannettiin ja saatettiin paikalla oleviin busseihin, kertoi paikalla ollut STT:n toimittaja.

Tunnelma kiinniottojen alkaessa oli rauhallinen. Mielenosoittajat lauloivat ja huusivat iskulauseita, joissa muun muassa vaadittiin ilmastohätätilaa ja ilmastotekoja.

Poliisin mukaan Elokapina ei suostunut neuvottelemaan siirtymisestä poliisin kanssa.

Elokapina jatkamassa mielenilmausta

Eduskuntatalon puolella tietä oli puoli kymmenen aikaan illalla Heinosen mukaan vielä jonkin verran ihmisiä koolla.

– Ajatus olisi, että ei tänne enää mielenosoitusta minnekään jäisi, vaan tästä pikku hiljaa ihmiset lähtisivät haluamaansa suuntaan, Heinonen sanoi.

Elokapina kertoi kuitenkin puoli yhdentoista aikaan Twitterissä mielenosoituksen jatkuvan Eduskuntatalolla.

Syyskapinaksi nimetyn mielenilmauksen on Elokapinan mukaan määrä kestää kymmenen päivää, ellei hallitus vastaa liikkeen vaatimuksiin. Mielenosoituksella vaaditaan hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätila ja nopeuttamaan ilmastotoimiaan.

Elokapina pyrkii jatkamaan mielenilmaustaan mahdollisimman pian, kertoi liikkeen mediayhteyshenkilö Lauri Autere STT:lle keskiviikkoiltana.

– Tutkailemme nyt vaihtoehtojamme, mutta lähtökohta on se, että palaamme kyllä paikalle, Autere sanoi.

Jos mielenosoittajat palaavat samalle paikalle, poliisi reagoi ”tarpeen mukaan”, sanoo Jarmo Heinonen.

– Se on taas sitten päivä ja tilanne erikseen, Heinonen sanoi.

Helsingin poliisi kehotti jo aiemmin Elokapinaa vaihtamaan mielenosoituksen tapahtumapaikan Mannerheimintieltä Kansalaistorille, mihin Elokapina ei suostunut.

Ilmoittautuneita yli tuhat

Kymmenen päivää kestävään mielenosoitukseen on ilmoittautunut Elokapinan mukaan yhteensä yli 1 000 ihmistä. Päiväkohtaisia osallistujia on muutamia satoja.

Poliisi on aiemmin arvioinut, että mielenosoitus aiheuttaisi merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa toteutuessaan ilmoitetun kaltaisena.

Elokapina puolestaan katsoo, että mielenilmauksesta aiheutuva häiriö on oikeasuhtainen suhteessa ilmastokriisin vakavuuteen.

Elokapinan mukaan mielenosoittajat ovat sopineet Helsingin pelastustoimen kanssa yhden ajokaistan jättämisestä vapaaksi hälytysajoneuvoille.

Poliisi sai ilmoituksen myös yhdestä vastamielenosoituksesta samalla alueella. STT:n toimittajan arvion mukaan paikalla oli keskiviikkona kymmenkunta vastamielenosoittajaa Musiikkitalon läheisyydessä.

Vastamielenosoitus sujui poliisin mukaan rauhallisesti.

Ryhmä katkaissut liikenteen Helsingissä aiemminkin

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola kommentoi STT:lle aiemmin keskiviikkona, että kokoontumislaki ei suojaa ”lainvastaista toimintaa, joka aiheuttaa kohtuuttomia seuraamuksia liikenteelle”.

– Sitten käydään neuvonpitoa siitä, että miten siitä saataisi laillinen, jos he haluavat kokoontumislain säännöksien suojaa, Porola kertoi.

Porolan mukaan Elokapinalla oli myös maanantaina Helsingissä mielenosoitus, jolloin poliisin neuvoja ja ohjeita noudatettiin.

Elokapina osoitti mieltä Helsingissä myös 2. syyskuuta, jolloin se katkaisi liikenteen Valtioneuvoston linnan edessä Snellmaninkadulla. Poliisi otti tuolloin kiinni 17 mielenosoittajaa.

Viimeksi ryhmä katkaisi liikenteen Mannerheimintiellä kesäkuussa, jolloin poliisi teki yli sata kiinniottoa poistumiskäskyn jälkeen.

Elokapina nousi Suomessa laajasti otsikoihin, kun se sulki vuosi sitten Kaisaniemenkadun liikenteeltä. Poliisi käytti tuolloin mielenosoittajiin pippurisumutetta, koska sen mukaan muut keinot eivät auttaneet mielenilmauksen hajottamiseen.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -ympäristöliikettä.

https://twitter.com/elokapina/status/1443296948711215111

Maiju Ylipiessa, Saara-Miira Kokkonen, Sanna Nikula

STT

Kuvat: