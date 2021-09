Ensilumi satoi Sallassa Värriötunturin mittausasemalla – räntä- ja lumisadetta myös Oulun korkeudella

Tänään aamulla Värriötunturin mittausasemalla Sallassa Itä-Lapissa havaittiin ensilumi, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäaikana ensilumeksi lasketaan se, kun aamulla kello yhdeksältä maassa on lunta vähintään yhden senttimetrin verran. Talviaikana ensilunta arvioidaan vastaavasti kahdeksalta aamulla.

Iltapäivällä ajokeli muuttui huonoksi räntä- ja lumisateen vuoksi esimerkiksi Rovaniemen, Tornion ja Oulun alueella.

Forecan mukaan lumi sulaa monin paikoin jo tämän päivän puolella. Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo tiedotteessa, että lähipäivinä lämpötilat nousevat 5-10 asteeseen, joten lumipeite ei ole muutenkaan pitkäikäinen.

Forecan mukaan Lapissa tulee vielä keskiviikkona joitain vesisateita sekä paikoin lunta ja räntää.

Viikosta ennustetaan viileää

Forecan kuukausiennusteen mukaan lumi- ja räntämyräkän jälkeen Suomeen on tulossa korkeapainetta.

Tämän viikon säästä ennustetaan viileää. Kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötila on 2-4 astetta keskimääräistä kylmempi.

– Lämpötilat jäävät päivisinkin etelässä ja Länsi-Suomen rannikolla vähän reiluun 10 asteeseen, yleisesti on 5-10 astetta. Lapissakin voidaan kuitenkin välillä päästä 10 asteen tuntumaan, Latvala sanoo tiedotteessa.

Öisin lämpötila saattaa laskea pohjoisessa sekä paikallisesti myös maan keskiosassa hieman pakkasen puolelle.

