Ensimmäinen täysin siviileistä koostuva avaruuslento on päässyt onnistuneesti Maan kiertoradalle. Inspiration4-lento lähti Suomen aikaa kello kolmelta Yhdysvaltain Floridassa sijaitsevasta Kennedyn avaruuskeskuksesta.

Space X -raketti vei avaruuteen Dragon-avaruusaluksen, jonka kyydissä on neljä matkustajaa.

Aluksen on määrä kiertää Maata kolme vuorokautta.

STT

Kuvat: