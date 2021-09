Epätavallinen rakkauselokuva valittiin Venetsian festivaaleille

Teemu Nikin elokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia esitetään keskiviikkona Venetsian elokuvajuhlilla. Se on valittu Orizzonti Extra -esityssarjaan, jossa yleisö valitsee parhaan teoksen.

Elokuvan pääosaa esittää Petri Poikolainen. Hänen roolihahmonsa Jaakko on pyörätuolissa. Jaakko on sokea, parantumattomasta sairaudesta kärsivä elokuvahullu, joka lähtee uhkarohkealle matkalle. Elokuva seuraa muutaman tunnin tapahtumia.

Myös Poikolainen kärsii ms-taudista. Näyttelijä sairastui siihen kesken nousujohteisen teatteriuransa ja on ollut vuodesta 2013 sairauseläkkeellä.

Nikki, Poikolainen, tuottaja Jani Pösö ja joukko elokuvan tekoon osallistuneita ovat saapuneet festivaalin kutsumina Lidon saarelle.

– Petrin tuominen Venetsiaan on ollut operaatio. Sitä olen jännittänyt etukäteen enemmän kuin näytöstä, Nikki kertoo. Jatkolennollinen reitti olisi ollut Poikolaisen kannalta mahdottomuus. Matka vei maanantaina Helsinki-Vantaalta suoralla lennolla Milanoon ja sieltä lähes 300 kilometriä invataksilla Venetsiaan. Elokuvanteossa pyörätuolissa olevan ja sokean päänäyttelijän kanssa oli vaikeutensa, mutta matkanteko ylittää ne, Nikki kertoo.

– Tämä on aika silmiä avaava matka. Ei tosiaan löydy ramppeja joka paikasta. Onneksi kaikki on mennyt hyvin.

Vanhoja kaveruksia elokuvanteossa

Tampereella loppukesästä 2019 kuvattu Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on draama ja jännityselokuva. Tuottaja Pösön mukaan kyseessä on myös ja ennen kaikkea rakkauselokuva.

– Trillerimäiseksi kiihtyvä rakkauselokuva ennennäkemättömästä kulmasta, Pösö kuvailee.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Nikki ja Pösö ovat tehneet yhdessä useita televisiosarjoja ja elokuvia. Neljän vuoden takainen Armomurhaaja sai viisi Jussi-ehdokkuutta, joista se voitti kaksi. Se palkittiin Tokion elokuvajuhlilla käsikirjoituksesta ja valittiin tavoittelemaan ulkomaisen elokuvan Oscar-ehdokkuutta.

– Sokea mies on tekemistämme elokuvista kokonaisin, monellakin tavalla, Pösö sanoo.

Syntytarina on epätavallinen. Nikki ja Poikolainen olivat vanhoja armeijakavereita. Kun he keskustelivat Poikolaisen ms-taudin edettyä jo näyttelijäntyöt periaatteessa estävään tilaan, Nikki inspiroitui tiedosta, että tämä matkustaa edelleen yksin.

– Meillä ei periaatteessa ollut rahaa eikä aikaa, mutta päätimme ryhtyä elokuvantekoon. Petrin ms-tauti oli niin aggressiivinen, ettemme voineet odottaa, Pösö kertoo.

– Koska oli kiire, Teemu taisi kirjoittaa käsikirjoitukseen oman persoonansa piirteitä Jaakoksi.

Rahoitusta järjestyi eri tahoilta hankkeen etenemisen myötä. Kansainvälinen kiinnostus heräsi myös varhain. Ensi-iltaansa elokuva odotti koronatilanteen vuoksi lähes vuoden ajan.

Levitys alkaa Suomessakin

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia tulee perjantaina elokuvateattereihin Suomessa. Ulkomailla teatterilevitys on varmistunut ainakin Italiaan. Pösö kuvailee elokuvatiimin Italian-matkan olevan kiinni elokuvan teemassa.

– Täytyy sanoa, että Pohjoismaissa saavutettavuusasiat ovat varsin hyvässä kunnossa. Festivaaleille matkustamisen ei Pösön mukaan pitäisi olla periaatteessa mitenkään hankala juttu. Tapahtumaorganisaatio on suuri, ja sen kautta apua pitäisi järjestyä. Matkan hoitumisessa oli kuitenkin yllättäviä haasteita, kuten yöpymispaikan saavutettavuuden varmistaminen.

– Mahtavinta on, että Petri pääsi tänne, Pösö sanoo.

– En tiedä, kuinka monta kertaa aiemmin Venetsian festivaaleilla on punaisella matolla ollut näyttelijä pyörätuolissa.

Kalle Kinnunen

STT

