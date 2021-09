Etätyö ei tuo merkittävää apua liikenteen päästökuurille, hallituksen teettämä selvitys toteaa

Edes laajasti etätöissä olemalla ei saada liikenteen päästöjä vähennettyä merkittävästi, ilmenee hallituksen teettämästä selvityksestä.

Hallitus selvitti osana niin sanottua fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, millainen merkitys etätöillä olisi liikenteen päästövähennysten kokonaisuudessa. Selvityksessä laadittiin ennusteita etätyöläisten määrästä eri vuosina, joiden perusteella on esitetty ennusteita liikenteen päästövähenemästä.

Esimerkiksi vuonna 2030 etätyöläisten määrän ennustetaan olevan noin 577 000 eli yli 200 000 enemmän kuin Suomessa työskenteli etänä ennen koronaa. Vuonna 2030 etätyöllä arvioidaan saavutettavan vuositasolla enintään noin 125 000 tonnin kasvihuonekaasujen vähenemä. Tämä on vain murto-osa hallituksen tavoitteesta, jonka mukaan uusia liikenteen päästövähennystoimia tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä vielä 1,65 miljoonan tonnin verran.

– Selvitys on tarkin tähän mennessä tehty arvio siitä, mikä olisi etätyön merkitys liikenteen päästövähennysten kokonaisuudessa pitkällä aikavälillä. Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin on selvityksen mukaan maltillinen, liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa sanotaan.

Autokanta sähköistyy, etätyön merkitys vähenee

Juuri vuosi 2030 on virstanpylväs, koska tuolloin kotimaan liikenteen päästöjen olisi tavoitteiden mukaan pitänyt puolittua vuoden 2005 tasosta.

Selvityksen mukaan etätyön voisi vielä yleistyä vuoden 2030 tasosta, jolloin myös päästöt vähentyisivät vuositasolla enemmän. Samalla kuitenkin huomautetaan, että polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen vähentyminen myös kaventaa etätyön merkitystä ilmastotoimena.

– Autokannan ennakoitua nopeampi sähköistyminen pienentää entisestään etätyön vaikutusta ja merkitystä, selvityksessä sanotaan.

Selvityksen toteuttivat Ramboll, MDI Public ja Telia.

Mika-Matti Taskinen

STT

