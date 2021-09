Etla arvioi kotitalouksien autoilun päästöjen puolittuvan vuosien 2005-2030 ajanjaksolla, mikä tukisi hallituksen hiilineutraalisuustavoitetta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) laskelmien mukaan autoilun aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat puolittumassa vuosien 2005-2030 ajanjaksolla. Päästöjen väheneminen tukee hyvin Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista, jos nykyinen kehitys jatkuu, keskiviikkona julkaistusta muistiosta ilmenee.

Hallituksen tavoitteena on puolittaa tieliikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2045 mennessä.

Etla ennustaa kotitalouksien autoilun päästöjen alenevan noin 45 prosenttia vuosien 2005-2030 ajanjaksolla ja 81 prosenttia vuoteen 2045 mennessä.

– Todellinen päästövähennys voi olla vuonna 2045 jopa suurempi, koska polttomoottoriautojen keski-ikä on silloin jo korkea ja niillä ajetaan vähemmän kuin uusilla autoilla, todetaan Etlan tiedotteessa.

Henkilöautojen käyttö ja kotitalouksien muu liikenne tuottivat Etlan mukaan 8,3 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018.

Tutkimuslaitos peräänkuuluttaa poliittisia päätöksiä, joilla kannustetaan kotitalouksia siirtymään vähäpäästöisiin autoihin ja myös varmistetaan riittävä määrä sähköautojen latauspaikkoja.

Muistio on osa Etlan kahdesti vuodessa julkaisemaa päästöennustetta. Tuore päästöennuste julkaistaan 20. syyskuuta osana Etlan syksyn suhdanne-ennustetta.

STT