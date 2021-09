Etlalla kolme skenaariota matkustamisen tulevaisuudesta – synkimmän mukaan lentoliikenteen matkustajamäärät jäävät 23 prosenttia vuoden 2019 tasosta

Nopeus, jolla koronarajoituksia poistetaan, vaikuttaa suoraan matkailu- ja ravintola-alan toipumiseen, kerrotaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksessa. Sen mukaan uhkana on, että matkailuala jää pysyvästi pienemmäksi. Etlan matkustajamäärien palautumista koskeva arvio on julkaistu osana konsulttitoimisto-ajatushautomo Nordic West Officen laajempaa raporttia.

Etla on tehnyt kolme skenaariota lento- ja laivaliikenteen matkustajamäärien palautumisesta vuoden 2023 loppuun mennessä Suomessa.

Etlan mukaan synkimmässä ennusteessa lentoliikenteen matkustajamäärät jäävät vuoden 2019 tasosta 23 prosenttia, ja laivaliikenteen osalta pudotus on 17 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Majoitusalan näkymät vaihtelevat maan eri osissa.

Nordic West Officen raporttiin on haastateltu Finavian, Finnairin, Helsingin seudun kauppakamarin, Lapland Hotelsin, NoHo Partnersin, Tallink Siljan sekä Viking Linen edustajia.

Matkailuala kritisoi säännösten tulkinnanvaraisuutta ja viestien epäselvyyttä

Hankkeeseen osallistuneiden matkailualan toimijoiden mukaan lainsäädäntö on elänyt paljon kriisin aikana eikä päätöksentekoa aina ole koettu asiantuntijatietoon perustuvaksi. Myös viestintään toivotaan selkeyttä. Raporttiin osallistuneiden mukaan säännöistä on saatava tulkinnanvaraisuus pois.

– Nyt tarvitaan selkeä viesti siitä, että kahden rokotuksen jälkeen matkustaminen, kulttuuritapahtumiin osallistuminen, ravintoloissa käyminen ja hotellipalveluiden käyttö on täysin hyväksyttävää, Nordic West Officen raportissa sanotaan.

Raportissa katsotaan, että jos matkailun avautuminen viivästyy, Suomen asema Euroopan ja Aasian välisessä lentoliikenteessä menetetään. Tämä voisi heikentää myös Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa matkailun kestävään kehitykseen.

– Lyhin lentoreitti Euroopan ja Aasian välillä tuottaa 40 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin pidempi eteläinen reitti, Nordic West Officen raportissa sanotaan.

Raportin mukaan Suomi on verrokkimaita jäljessä sekä koronapassin käyttöönotossa että lentoliikenteen palautumisessa.

– Finnair operoi tällä hetkellä 30 prosenttia kapasiteetistaan, kun muilla eurooppalaisilla lentoyhtiöillä vastaava luku on yli 50 prosenttia, raportissa sanotaan.

Korjattu kauttaaltaan lähteytystä klo 18.31. Jutussa lähteytettiin aiemmin virheellisesti Etlaan myös tietoja, jotka eivät ole peräisin Etlalta vaan Nordic West Officen raportista.

