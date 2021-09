EU kaavailee yhteistä siviiliedustustoa Kabuliin ja asetti ehtoja Talebanille

Euroopan unioni aikoo perustaa Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin yhteisen siviiliviranomaisten edustuston turvallisuustilanteen niin salliessa. Läsnäolon tarkoituksena on tukea maasta lähtevää lentoliikennettä.

EU-maiden on muodostettava jonkinlainen suhde Afganistanissa vallan ottaneeseen Talebaniin, kertoi EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen Sloveniassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita Borrellin mukaan sitä, että Talebanin hallintoa oltaisiin tunnustamassa.

Borrellin mukaan EU-maat asettavat Talebanille ehtoja, joiden toteutuessa vuorovaikutusta voidaan lisätä. Näitä ehtoja on muun muassa naisten oikeuksien turvaaminen.

STT

Kuvat: