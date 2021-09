EU-komissio haluaa yleislaturin, joka sopisi kaikkeen kannettavaan teknologiaan – ”Kuluttajat ovat turhautuneet laatikoihin kasautuviin yhteensopimattomiin latureihin”

EU-komissio esittää erityyppisistä latausjohdoista luopumista ja yhden yleislaturin käyttöönottoa unionin alueella. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa matkapuhelimia ja muuta kannettavaa teknologiaa voisi ladata yhdellä laturityypillä tuotemerkistä riippumatta.

Esityksen tarkoituksena on vähentää elektronista jätettä ja kuluttajalle useista eri latauslaitteista syntyvää epäkäytännöllisyyttä.

Komission mukaan matkapuhelinten latausratkaisujen määrää on saatu vuosikymmenen aikana laskettua kolmestakymmenestä kolmeen, mutta lopullinen yleislaturimalli ei ole vapaaehtoisella lähestymistavalla vakiintunut markkinoilla. Komissio jatkaa lainsäädännön keinoin yhteisen latausratkaisun toteuttamista.

– Eurooppalaiset kuluttajat ovat turhautuneet laatikoihin kasautuviin yhteensopimattomiin latureihin. Annoimme elektroniikka-alalle paljon aikaa löytää ratkaisuja, mutta nyt aika on kypsä yleislaturin määrittämiseen lainsäädännön keinoin, kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margarethe Vestager sanoo tiedotteessa.

Komission esityksen mukaan EU:n standardiksi tulisi usb-c-liitäntä, joka pitäisi ottaa käyttöön kaikissa älypuhelimissa, tableteissa, kameroissa, kuulokkeissa, kannettavissa kaiuttimissa ja käsikonsoleissa.

Takaisku Applelle

Komission tahdonilmaisu yleislaturista ja yhden liittimen standardista on merkittävä elektroniikka-alalle. Matkapuhelimia ja muita kannettavia teknologialaitteita myytiin unionin alueella noin 420 miljoonaa viime vuonna.

Erilaisten latausjohtojen epäkäytännöllisyyttä kuvastaa komission mukaan se, että pelkästään latureihin käytettiin viime vuonna unionin alueella 2,4 miljardia euroa. Tästä huolimatta lähes 40 prosenttia kansalaisista on kyselyssä ilmoittanut, että heillä on vähintään kerran ollut ongelmia puhelimen lataamisessa sopimattomien liittimien takia.

Esimerkiksi teknologiayhtiö Apple käyttää mobiililaitteissaan kehittämäänsä Lightning-liitintä. Sen jotkin uudemmat iPad-tabletit ja tietokoneet latautuvat myös usb-c-liittimellä.

Apple on pitänyt EU:n tavoittelemaa siirtymää yleislaturiin tarpeettomana.

– Olemme huolissamme siitä, että yhteen liittimeen perustuva jyrkkä sääntely tukahduttaa innovointia pikemmin kuin rohkaisee siihen. Tämä koituu vahingoksi kuluttajille Euroopassa ja ympäri maailmaa, yhtiö sanoi lausunnossaan.

Komission esitys siirtyy seuraavaksi EU-parlamentin ja EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Voimaan tullessaan laissa on kahden vuoden siirtymäaika, minkä aikana EU:n esittämät muutokset on tehtävä.

Apple on ilmaissut huolensa myös siitä, että väistyvää latausteknologiaa käyttävien tuotteiden kysyntä voi lopahtaa jo siirtymäkauden aikana.

Elektroniikkaromun määrää pienemmäksi

Muutosesityksen yhteydessä ehdotetaan myös latureiden elektroniikkalaitteiden myymistä erillään. Esityksen mukaan tämä vähentäisi turhaan ostettujen tai käyttämättä jäävien latureiden määrää.

Muutoksen arvioidaan vähentävän elektroniikkalaiteromun määrää lähes tuhannella tonnilla vuodessa. Nykyisellään pelkästään hävitetyt laturit tuottavat vuositasolla lähes 11 000 tonnia elektroniikkaromua.

Laturiostosten vähentyessä kuluttajien lompakoihin arvioidaan jäävän lähes 250 miljoonaa euroa vuodessa.

Komission esityksessä yhdenmukaistetaan myös pikalataustekniikka. Yhdenmukaistus estää komission mukaan eri valmistajia perusteettomasti rajoittamasta latausnopeutta.

Yhtäaikaisesti yleislaturia koskevan esityksen kanssa pyritään edistämään ulkoisia virtalähteitä koskevaa lainsäädäntöä, jotta yhteentoimivuus latauskaapelin molemmissa päissä voidaan varmistaa.

Mika-Matti Taskinen

STT

Kuvat: