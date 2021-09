EU:n ulkoministerit ilmaisivat solidaarisuuttaan Ranskalle sukellusvenejupakassa

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin mukaan EU:n ulkoministerit ovat ilmaisseet solidaarisuuttaan Ranskalle, joka suuttui menetettyään sopimuksen sukellusveneistä Australian kanssa.

Jupakka sai alkunsa, kun Australia, Yhdysvallat ja Britannia julkistivat viime viikolla salassa neuvotellun Aukus-puolustusliittouman. Osana sitä Australia perui Ranskan kanssa sovitun sukellusvenekaupan ja ilmoitti rakentavansa Yhdysvaltojen avulla ydinsukellusveneitä.

Toimittajille asiaa kommentoinut Borrell sanoi myös, että ilmoitus on ristiriidassa aikomuksiin laajemmasta yhteistyöstä EU:n kanssa Intian valtameren ja Tyynenmeren alueella.

EU:n ulkoministerit kokoustivat YK:n yleiskokouksen kulisseissa New Yorkissa ja keskustelivat hiljattain julkistetusta puolustusliittoumasta.

Von der Leyen: Tässä on paljon avoimia kysymyksiä

Maanantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen asettui Ranskan tueksi sukellusvenejupakassa. Von der Leyenin mielestä Australia, Yhdysvallat ja Britannia ovat kohdelleet Ranskaa kaltoin.

– Tässä on paljon avoimia kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaus. Yhtä jäsenmaistamme on kohdeltu tavalla, jota ei voi hyväksyä, von der Leyen sanoi CNN:lle ensimmäisessä julkisessa kommentissaan kiistaan liittyen.

Ranska on reagoinut voimakkaasti tapahtuneeseen. Ranska kutsui kotiin suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Australiasta. Sunnuntaina selvisi myös, että Ranska perui tälle viikolla suunnitellun puolustusministerien tapaamisen Britannian kanssa. Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on tarkoitus keskustella tilanteesta lähipäivinä.

