EU:n ulkoministerit keskustelevat Ranskan suututtaneesta Australian, Yhdysvaltain ja Britannian liittoumasta

EU:n ulkoministerit kokoustavat tänään YK:n yleiskokouksen kulisseissa New Yorkissa ja keskustelevat Australian, Yhdysvaltain ja Britannian viime viikolla julkistamasta Aukus-puolustusliittoumasta.

Asia koskee EU:ta läheisesti, koska osana Aukusia Australia perui Ranskan kanssa sovitun sukellusvenekaupan ja ilmoitti rakentavansa Yhdysvaltojen avulla ydinsukellusveneitä. Tämä raivostutti Ranskan.

EU:n ulkoasioiden tiedottajan Peter Stanon mukaan EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Josep Borrellin johtamassa tapaamisessa keskustellaan paitsi Ranskan ja Australian välisestä hankauksesta, myös laajemmin Aukusin merkityksestä.

– Tämä on EU:n ulkoministereille ensimmäinen tilaisuus keskustella koko sopimuksen merkityksestä ja seurauksista, Stano sanoi.

Ranska on reagoinut kokemaansa pettymykseen voimakkaasti ja kutsui kotiin suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Australiasta. Sunnuntaina selvisi myös, että Ranska perui tälle viikolla suunnitellun puolustusministerien tapaamisen Britannian kanssa. Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on tarkoitus keskustella tilanteesta lähipäivinä.

EU:n ja Australian kauppaneuvottelut tulilinjalla

Ranska on vihjaillut, että sen kokemalla ”selkäänpuukotuksella” voi olla vaikutusta vuodesta 2018 asti puuhattuun EU:n ja Australian väliseen kauppasopimukseen. Neuvottelujen asiasta on tarkoitus jatkua ensi kuussa.

Muut EU-maat eivät toistaiseksi ole vielä asettuneet voimakkaasti puolustamaan Ranskaa sukellusvenejupakassa. Tilanteen odotetaan kuitenkin syventävän EU:n sisäistä keskustelua unionin strategisesta autonomiasta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ei ole ottanut kantaa siihen, onko Aukusilla vaikutusta esimerkiksi Australian ja EU:n kauppaneuvotteluihin. Hänen edustajansa mukaan asiaa arvioidaan tyynesti.

STT

