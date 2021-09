Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Venäjä vastuussa Litvinenkon tappamisesta

Venäjän valtio oli vastuussa entisen kaksoisagentin Aleksandr Litvinenkon tappamisesta, katsoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT).

Litvinenko kuoli Lontoossa vuonna 2006 juotuaan radioaktiivisella poloniumilla myrkytettyä teetä.

Tuomioistuimen tiistaina julkaistun tiedotteen mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että salamurhan tehneet Andrei Lugovoi ja Dmitri Kovtun toimivat Venäjän valtion agentteina. Tuomioistuin katsoo Litvinenkon murhan olleen Venäjän syytä.

EIT:n mukaan Venäjän hallitus ei ole tarjonnut muuta tyydyttävää ja vakuuttavaa selitystä tapahtuneelle tai pystynyt kumoamaan Britanniassa vuonna 2016 julkaistun selvityksen löydöksiä.

Tuomioistuin katsoi myös, etteivät Venäjän viranomaiset ole suorittaneet tapahtumista riittävää tutkintaa.

Tuomioistuin ei löytänyt mitään todisteita siitä, että Lugovoilla tai Kovtunilla olisi ollut henkilökohtaista syytä tappaa Litvinenko. Jos he olisivat toimineet yksin, heidän saatavillaan ei myöskään olisi ollut käytettyä harvinaista myrkkyä, EIT katsoi.

Venäjä kiisti EIT:n päätöksen heti tuoreeltaan ja sanoi sitä ”perusteettomaksi”. Venäjä on toistuvasti kiistänyt syyllisyytensä Litvinenkon kuolemaan.

”Suunniteltu ja monimutkainen operaatio”

EIT:n mukaan Lugovoi ja Kovtun olivat matkustaneet Lontooseen tappaakseen Litvinenkon.

Litvinenko tapasi kaksikon Millennium-hotellissa, jossa hän joi myrkytetyn teen.

Lygovoi ja Kovtun nimettiin salamurhan tekijöiksi jo muutaman vuoden takaisessa brittiselvityksessä, jossa miesten katsottiin toimineen todennäköisesti Venäjän käskyjen mukaan.

Litvinenko työskenteli agenttina Venäjän turvallisuuspalvelussa FSB:ssä ja sitä ennen KGB:ssä ennen loikkaamistaan Britanniaan, josta hänelle myönnettiin turvapaikka. Litvinenko oli myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja tämän hallinnon kärkäs arvostelija.

Litvinenko syytti Putinia murhastaan tekstissä, joka julkaistiin päivä hänen kuolemansa jälkeen.

Kolmannellekin venäläiselle syytteet Skripalien myrkytyksestä

Toisestakin Britanniassa tapahtuneesta entisen venäläisen kaksoisagentin myrkytyksestä saatiin tiistaina lisää tietoa. Britannian poliisi kertoi, että kolmattakin venäläismiestä syytetään Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julijan vuoden 2018 murhayrityksestä.

Skripalit yritettiin murhata Novitshok-hermomyrkyllä Englannin Salisburyssa vuonna 2018. Tapaus kiristi Britannian ja Venäjän välejä.

Myrkytyksestä on jo syytetty kahta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n upseeria, Anatoli Tshepigaa ja Aleksandr Mishkiniä. Nyt myös kolmas venäläismies Sergei Fedotov on liitetty syytettyjen listalle. Hänet tunnetaan myös nimellä Denis Sergejev.

Kansalaisjournalistiverkosto Bellingcat kertoi jo 2019, että Britanniassa oli myrkytyksen aikaan kolmaskin GRU:n upseeri Denis Sergejev, joka oli yhteydessä kahteen kollegaansa.

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7125276-9653243%22]}

Maiju Ylipiessa, Anssi Rulamo

STT

Kuvat: