Facebookin teknologiajohtaja jättää tehtävänsä – merkittävin johtajavaihdos yhtiössä vuosiin

Sosiaalisen median jättiläisyhtiö Facebookin teknologiajohtaja vaihtuu. Yhtiössä 13 vuotta työskennellyt Mike Schroepfer, 46, jättää tehtävänsä ensi vuonna ja siirtyy osa-aikaiseen neuvonantajan rooliin, kertoo muun muassa Bloomberg.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ilmoitti Schroepferin lähdöstä yhtiön sisäisellä viestillä keskiviikkona.

Schroepfer on toiminut yhtiön teknologiajohtajana vuodesta 2013. Hänen lähtönsä on merkittävin johtajavaihdos Facebookissa moneen vuoteen, ja uutinen sai yhtiön osakkeen lievään laskuun jälkimarkkinoilla.

Tehtävässään Schroepfer on muun muassa johtanut yhtiön kehitystyötä tekoälyn saralla. Facebook käyttää tekoälyä esimerkiksi vihapuheen automaattiseen poistamiseen alustoiltaan, ja tässä asiassa yhtiöön kohdistuu paljon julkista painetta.

Schroepfer on ollut yksi yhtiön näkyvimmistä edustajista julkisuudessa. Hän esimerkiksi edusti Facebookia Britannian parlamentin kuulemisessa vuonna 2018 liittyen käyttäjätietojen luvattomaan luovuttamiseen Cambridge Analytica -yhtiölle. Hän myös puhuu usein yleisötilaisuuksissa.

Uudeksi teknologiajohtajaksi nousee Facebookin virtuaalitodellisuusosaston johtaja Andrew Bosworth, 39.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-22/facebook-chief-technology-officer-mike-schroepfer-to-step-down?sref=HQB7G2wY&cmpid%3D=socialflow-twitter-tech&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&cmpid=socialflow-twitter-business

STT

Kuvat: