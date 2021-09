Salon fasaaneissa lintuinfluenssaa – Ruokaviraston asettaman tartuntavyöhykkeen keskipiste on Joensuun kartanon vieressä

Ruokavirasto perusti lauantaina Saloon tartuntavyöhykkeen, koska Salosta on löydetty lintuinfluenssaan kuolleita fasaaneita. Tartuntavyöhykkeen raja sijaitsee kymmenen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Ruokaviraston mukaan kyse on korkeapatogeenisesta eli korkeaa kuolleisuutta aiheuttavasta lintuinfluenssasta.

– Tutkimuksissa on varmistunut, että alueen fasaaneissa on korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa. Koska alueella on runsas luonnonvaraisten fasaanien populaatio, Ruokavirasto katsoo, että (…) tartuntavyöhykkeen perustaminen on tässä tapauksessa perusteltua, todetaan lauantaisessa tiedotteessa.

Ruokaviraston päätökseen liittämän kartan mukaan tartuntavyöhykkeen keskipiste osuu Salon Meriniityn taakse, Viurilanlahden pohjoispuolelle ja Iilikenmäestä itään. Aivan keskipisteen vieressä sijaitsee Joensuun kartano, jonka mailla pankkiiri Björn Wahlroosin tiedetään seurueineen harrastaneen vuosia sitten fasaaninmetsästystä.

Läänineläinlääkäri ei kommentoi tarkemmin, mistä kuolleita fasaaneita on pääasiassa löydetty.

Kaikki lintujen metsästäminen on alueella toistaiseksi kielletty, monien vesilintujen voimassa olevasta metsästyskaudesta huolimatta.

Läänineläinlääkäri Jani Soinin mukaan tartuntavyöhykkeen sisällä siipikarjataloutta harjoittavaa tahoa on informoitu asiasta. Viranomaiset yrittävät tavoittaa alueen kaikki rekisterissä olevat siipikarjapaikat viikonlopun aikana.

– Kun huolehditaan turvallisuudesta, suojavyöhykkeellä ei ole suuria vaikutuksia. Pääasiat ovat, että lintuja ei saa metsästää eikä lintuja saa siirtää alueelta tai alueelle, Soini sanoo.

Metsästyskielto ei koske muita eläinlajeja kuin lintuja.

Metsästyskielto 10 kilometriä Salon ympärillä

Lintuja, joita ei käynnissä olevalla metsästyskaudella saa tartuntavyöhykkeellä toistaiseksi metsästää:

Alli, fasaani, haapana, heinätavi, isokoskelo, jouhisorsa, kanadanhanhi, lapasorsa, metso, nokikana, peltopyy, sepelkyyhky, tavi, teeri, telkkä ja tukkasotka

Uutista tarkennettu klo 18.32