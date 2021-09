Halikkolaisen Joensuun kartanon riistanhoitajat jatkavat lintuinfluenssaan kuolleiden fasaanien keräämistä. Ärhäkkä H5N1-virus alkoi levitä kartanon puistossa torstaina.

– Kuolleita lintuja on vain pienellä alueella, mutta niitä on runsaasti. Tappiot ovat suuret, ja koko ajan tulee lisää. Tilanne on meidän kannaltamme äärimmäisen huono, riistanhoitaja Aleksi Kokko totesi maanantaina iltapäivällä.

Sairaita tai kuolleita fasaaneja ei ole Kokon mukaan tavattu kartanon puiston ulkopuolella. Raadot kootaan Ruokaviraston toimittamaan pakastekonttiin, jossa ne kuljetetaan Honkajoelle Honkajoki Oy:n hävitettäväksi.

– Surullinen ja kuormittava työ on käynnissä. Haravoimme maastoa suojavarusteissa koko valoisan ajan, Kokko sanoi.

Fasaanit käyskentelevät kartanon mailla vapaana, tarhassa niitä ei Kokon mukaan ole.

Kun epäily lintuinfluenssasta oli varmistunut laboratoriotutkimuksissa, Ruokavirasto määräsi Saloon lauantaina tartuntatautivyöhykkeen kymmenen kilometrin säteellä tautipesäkkeestä. Läänineläinlääkäri Jani Soini kertoo itse soittaneensa viikonlopun aikana kymmenkuntaan paikkaan, joissa tiedetään olevan siipikarjaa.

– Kolmen harrastekanan tai parin riikinkukon paikat lupasivat heti ottaa linnut sisään.

Tartuntatautivyöhykkeen ainoa siipikarjatila on Kankareen Kanala Perniöntien varrella. Munituskanalassa kotkottaa 12 000 kanaa.

– Kaikkiin uhkiin on varauduttu huolellisesti, eivätkä määräykset tuo suurta muutosta nykytilanteeseen. Linnut ovat joka tapauksessa sisällä läpi vuoden, ja tautisuojaukset ovat salmonellan ja muiden tautien takia aina kunnossa, tuottaja Matti Halkilahti sanoo.

Halkilahti muistuttaa kuitenkin, että tautiriskin takia on syytä olla entistä tarkempi. Ainoa uusi määräys on Halkilahden mukaan se, että tilalla vierailevan rehuauton renkaat pitää pestä tai desinfioida, jos ajoneuvo on voinut saastua.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähetti maanantaina tiedotteen, jonka mukaan siipikarja ja muut tarhatut linnut tulee siirtää sisätiloihin tai muutoin suojata niin, etteivät ne ole kosketuksissa luonnonvaraisten lintujen kanssa.

”Fasaaneissa tavattu H5N1-lintuinfluenssa aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta ja saattaa edetä niin nopeasti, ettei taudin oireita välttämättä ehdi huomata ennen linnun menehtymistä”, tiedotteessa korostetaan.

Lintujen metsästys tartuntatautivyöhykkeellä on kielletty, eikä luonnosta löydettyihin sairaisiin tai kuolleisiin lintuihin pidä koskea. Havainnot lintujen joukkokuolemista tai kuolleena löytyneistä petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

– Tautia siellä on, mutta katsotaan, mitä siitä tulee. Ennustajaksi en ryhdy, Jani Soini toteaa.

Lintuinfluenssan ehtymisen mekanismia ei Soinin mukaan tiedetä.

Salon Seudun Sanomat kertoi 1. huhtikuuta huonokuntoisesta kanadanhanhesta, jonka pelastuslaitoksen pintasukeltaja haki heikoilta jäiltä Halikonlahdella. Ruokaviraston mukaan hanhi sairasti ärhäkkää lintuinfluenssaa. Tutkimuksessa selvisi, että taudin oli aiheuttanut korkeapatogeeninen H5N8-virus.

Fasaaneissa todettu virustyyppi on H5N1.

– Ne ovat eri viruksia. Molemmat ovat korkeapatogeenisia, ja aiheuttavat linnuille korkeaa kuolleisuutta. Suomessa on kiertänyt tänä vuonna molempia tyyppejä, erikoistutkija Niina Tammiranta Ruokavirastosta sanoo.

Kahtena viime vuonna korkeapatogeenisia lintuinfluenssaviruksia ei tavattu Suomessa, mutta Ruokaviraston tilaston mukaan tänä vuonna on todettu 54 tautitapausta. Kemiönsaarella löytyi kesällä H5N8-lintuinfluenssaa sekä merikotkasta että harmaalokista.

Siipikarjaan ärhäkkä H5N8-lintuinfluenssa levisi Suomessa tänä vuonna ensi kertaa. Tauti tarttui fasaanitarhaan janakkalaisessa kartanossa helmikuussa. Ruokavirasto määräsi lopetettavaksi kaikki tarhan tuhat fasaania. Lisäksi se perusti tarhan ympärille kolmen kilometrin suojavyöhykkeen ja kymmenen kilometrin valvontavyöhykkeen.

Kartano oli jo aiemmin ampunut tuhansia luontoon laskemiaan fasaaneja, kun niistä oli löytynyt lintuinfluenssaa.

Lintuinfluenssa on influenssa A-viruksen aiheuttama tulehdustauti, jota esiintyy ympäri maailmaa. Kaikkia lintuja pidetään taudille alttiina, mutta jotkut lajit ovat tartunnalle vastustuskykyisempiä kuin toiset.Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on viime syksystä lähtien löydetty runsaasti useista Euroopan maista.

Joensuun kartanon riistanhoitajat jatkavat kuolleiden fasaanien etsimistä aluehallintovirastoviraston ja Ruokaviraston määräysten mukaisesti. Läpikulku kartanon alueella on pyritty estämään pystyttämällä puomeja ja lintuinfluenssasta varoittavia kylttejä.

– Toivomme, että salonseutulaiset noudattavat niitä, ettei kukaan levittäisi tätä muualle. Hoidamme tämän niin hyvin kuin mahdollista. Työtä on paljon, mutta toivon mukaan tämä laantuu pian, Aleksi Kokko sanoo.

Kokko kiittelee viranomaisia, joiden kanssa yhteistyö ja tiedonkulku ovat hänen mielestään sujuneet hyvin.