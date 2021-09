FBI julkaisi vuosia salatun muistion syyskuun 11. päivän iskuista – Saudi-Arabian hallinnon osallisuudesta vakuuttuneet saivat ainoastaan aineksia spekulaatiolle

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI julkaisi lauantaina syyskuun terrori-iskujen vuosipäivänä vuosia salattuna pidetyn muistionsa iskuja edeltäneitä tapahtumia koskien. Etenkin terrori-iskujen uhrien omaisista koostuva joukko, joka on haastanut Saudi-Arabian oikeuteen osallisuudesta syyskuun 11. iskujen suunnitteluun, odotti muistion tietoja herkeämättä.

Vuodelta 2016 peräisin oleva muistio tarjoaa aineksia spekulaatiolle, mutta ei suoria todisteita Saudi-Arabian hallinnon osallisuudesta syyskuun 11. päivän iskuihin.

Julkaistussa dokumentissa on yhä laajoja peitettyjä kokonaisuuksia, mutta näkyvän tekstin keskeinen sisältö koskee al-Qaida-terroristijärjestöön kuuluneiden konekaappareiden ja Yhdysvalloissa opiskelijastatuksella olleen Saudi-Arabian kansalaisen välisiä suhteita. Muistion salaisen lähteen mukaan saudiarabialaisen ei uskota olleen ainoastaan tavallinen opiskelija, vaan myös Saudi-Arabian tiedustelupalvelun jäsen, joka oli korkeassa asemassa Saudi-Arabian Yhdysvaltain-konsulaatissa.

Lähteen mukaan saudiopiskelija piti yhteyttä kahteen iskujen toteuttajaan. Hän tarjosi näille käytännön apua koskien muun muassa kielen kääntämistä sekä antoi heille rahallista tukea.

Samankaltaisia paljastuksia jo aiemmin

Vastaavan tason paljastuksia iskujen taustavaikuttajista on saatu jo aiemmin, uutisoi muun muassa CNN. Vuonna 2016 presidentti Barack Obaman hallinto julkaisi uhrien omaisten vaatimuksesta iskuja käsittelevän kongressin raportin salatun osion. Myös nuo sivut nimesivät yksilöitä, jotka tiettävästi avustivat terrori-iskun tekijöitä ja jotka samalla olivat kytköksissä Saudi-Arabian hallintoon.

Saudi-Arabian hallinnon osallisuudesta vakuuttuneet uhrien omaiset ovat toivoneet saavansa vahvempaa näyttöä väitteensä tueksi. He toivovat, että sitä saadaan lähitulevaisuudessa, sillä presidentti Joe Biden on määrännyt myös muita dokumentteja julkisiksi tulevan puolen vuoden aikana.

Yhdysvallat on kiistänyt Lähi-idän kumppaninsa osallisuuden iskuihin, samoin Saudi-Arabia itse.

https://edition.cnn.com/2021/09/08/politics/september-11-lawsuit-saudi-arabia-what-matters/index.html

STT

