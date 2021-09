Fedin liikkeitä kytätään taas ympäri maailman – mutta Yhdysvaltain keskuspankki ei vielä ruuvaa rahahanoja tiukemmalle

Milloin Yhdysvaltain keskuspankki Fed alkaa ruuvata elvytyshanoja tiukemmalle? Tähän kysymykseen ei odoteta vielä suoraa vastausta, kun pankki iltayhdeksältä Suomen aikaa kertoo rahapolitiikkaa linjaavan avomarkkinakomitean päätöksistä.

Yleinen oletus kokouksen edellä on, että Fed ilmoittaa suunnitelmistaan vähentää arvopaperiostojaan vasta marraskuussa ja aloittaa toimet joulukuussa.

Fedin pääjohtaja Jerome Powellin odotetaan kuitenkin antavan jo osviittaa siitä, mitä on tulossa. Nykyään Fed ostaa arvopapereita kuukausittain 120 miljardin dollarin edestä.

Konsulttiyhtiö Pantheon Macroeconomicsin pääekonomisti Ian Shepherdson ennakoi, että Powell antaa selviä vihjeitä marraskuussa tehtävästä päätöksestä.

– Odotamme, että kommenteissa on kuitenkin paljon ehdollisuutta, koska sen paremmin Powell kuin kukaan mukaan ei tiedä varmasti miten koronatilanne kehittyy lähiviikkoina.

Yhdysvaltojen työllisyystilanne on kehittynyt odotettua hitaammin, koska koronan deltavariantti on jatkanut mellastamistaan monissa osissa maata. Lisäksi kongressissa uhkaava pattitilanne Yhdysvaltojen velkakaton nostamisesta luo uusia epävarmuustekijöitä maailman suurimman talouden näkymistä.

Korkoihin ei vielä kosketa

Kun koronapandemia ryöstäytyi käsistä viime vuoden maaliskuussa, Fed laski ohjauskorkonsa 0-0.25 prosenttiin ja alkoi ostaa arvopapereita pitääkseen talouden pyörät pyörimässä. Powell on tehnyt selväksi, että korot pysyvät nollassa vielä pitkään, ellei työmarkkinoilla tapahdu dramaattista käännettä. Tällä haavaa odotus on, että korkoja aletaan hivuttaa ylöspäin aikaisintaan ensi vuonna.

Fed tarkkailee ratkaisuissaan inflaation lisäksi myös työllisyyttä, ja Powell on sanonut pitävänsä koronakriisin lientymisen jälkeen vauhtia ottanutta kuluttajahintojen nousua ohimenevänä ilmiönä.

Keskuspankin asettama inflaatiotavoite on kaksi prosenttia, mutta kuluttajahinnoissa nähtiin heinäkuussa 4,2 prosentin nousutahti. Monet ovat alkaneet jo epäillä, että pitkään jatkuva avokätinen elvytyspolitiikka voi johtaa inflaation pysymiseen korkeammalla tasolla.

Fedin odotetaan myös kertovan uusia arvioita Yhdysvaltojen talouskasvusta, inflaatiosta ja työttömyydestä.

STT

