Finnair myy neljä A350-matkustajakonetta 400 miljoonalla dollarilla – vuokraa ne takaisin

Finnair myy neljä mannertenvälisille reiteille tarkoitettua Airbus A350 -matkustajakonetta ja vuokraa ne saman tien takaisin. Järjestelyn ansiosta yhtiön kassa vahvistuu 400 miljoonalla dollarilla (342 miljoonalla eurolla).

– Tämä on yhtiömme historian suurin yksittäinen lentokonerahoitustransaktio, kertoo Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen tiedotteessa.

Lentokoneiden myymisen tarkoitus on Finnairin mukaan varmistaa yhtiön selviytyminen koronakriisistä, mikä on runnellut voimakkaasti lentoyhtiöitä.

Lentokoneiden myyminen ja takaisinvuokraus ovat yleinen käytäntö alalla. Finnairkin on aiemmin myynyt koneitaan rahoitusyhtiöille ja vuokrannut ne takaisin.

Rahoitusoperaation vastapuolina ovat GE Capital Aviation Services ja Pacific Investment

Management Company. Vuokrakausi on keskimäärin 12 vuotta.

Finnair tulee käyttämään saadut varat olemassa olevien velkojensa uudelleenrahoitukseen. Yhtiö tulee myös luopumaan käyttämättömästä 175 miljoonan euron valmiusluottolimiitistään.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta. Yhtiö on vastaanottanut niistä 16. Kolme jäljellä olevaa A350-lentokonetta on tarkoitus toimittaa vuosina 2022, 2024 ja 2025.

Uudessa järjestelyssä Finnair myi lentokoneet, jotka on toimitettu kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.

Antti Autio

STT

