Göteborgin räjähdyksen tekninen tutkinta päässee käyntiin tänään – tarkka syy on edelleen epäselvä eikä epäiltyjä toistaiseksi ole

Ruotsin Göteborgissa eilen tapahtuneen räjähdyksen syytä päästäneen selvittämään kunnolla tänään. Poliisin mukaan päivän kuluessa päätetään, onko räjähdyksen tapahtumapaikkana ollut kerrostalo tarpeeksi turvallinen teknisen rikospaikkatutkinnan aloittamiselle.

– Aina jää jotain jälkiä, ja niitä me yritämme varmistaa ja tutkia toivoen selvittävämme, minkä tyyppistä (räjähdys)ainetta on käytetty, poliisin tiedottaja Christer Fuxborg kuvaili.

Poliisi totesi jo eilen, ettei räjähdykselle ole niin kutsuttua luonnollista syytä. Tapahtuman mahdollista yhteyttä Göteborgia piinanneisiin rikollisjengeihin ei ole toistaiseksi vahvistettu eikä epäiltyjä vielä ole tiedossa. Räjähdystä tutkitaan tässä vaiheessa yleisvaarallisen tuhotyön nimikkeellä.

Useiden ruotsalaismedioiden mukaan kerrostalossa asui poliisi, joka on ollut mukana järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa työssä ja todistanut useissa oikeudenkäynneissä.

– Nämä ovat toistaiseksi vain hypoteeseja, tiedottaja Fuxborg kommentoi.

Talolle pelättyä pahempia vaurioita, lisätuet tarpeen

Annedalissa Göteborgin keskustassa tapahtuneen räjähdyksen jäljiltä joutui sairaalahoitoon kaikkiaan 16 ihmistä. Göteborgs-Posten -lehden mukaan suurin osa heistä on jo päässyt pois sairaalasta, mutta yksi uhreista on yhä tehohoidossa.

Poliisi aikoo myös päivän kuluessa jatkaa talon muiden asukkaiden kuulemista. Kaikkiaan 140 huoneiston asukkaat evakuoitiin rakennuksesta räjähdyksen ja sitä seuranneiden tulipalojen takia. Kyse on sadoista henkilöistä, joiden kotiinpaluun ajankohta on epävarmuuden peitossa.

– Olemme ymmärtäneet, että emme voi asua kotona vielä hetkeen. Vaikka huoneistomme välttyi savulta, niin sähköä tai vettä ei sinne tule, kertoo perheensä kanssa evakuoitu Hanna Eriksson.

Räjähdys näyttää aiheuttaneen kerrostalolle pelättyä pahempia vaurioita. Poliisitiedottaja Fuxborgin mukaan halkeamia on havaittu sekä seinissä että katoissa, ja paineaalto on aiheuttanut painaumia seinärakenteisiin.

Göteborgs-Postenin mukaan ainakin yhtä talon sisäänkäynneistä on vahvistettu tilapäisillä lisätuilla sortumisvaaran takia.

