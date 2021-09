Haitin pääministeri irtisanoi syyttäjän, joka syytti häntä yhteyksistä presidentti Moisen salamurhaan

Haitin pääministeri Ariel Henry on irtisanonut syyttäjän, joka syytti häntä yhteyksistä heinäkuussa murhatun presidentti Jovenel Moisen salamurhaan.

Henry irtisanoi syyttäjä Bed-Ford Clauden vain tunteja sen jälkeen, kun Claude oli pyytänyt Moisen murhaa tutkivan tuomarin nostamaan pääministeriä vastaan syytteet osallisuudesta murhaan. Henryn epäillään käyneen puhelimessa keskusteluja pian murhan jälkeen yhden pääepäillyn kanssa.

Moise ammuttiin kotonaan heinäkuun alussa, kun aseistettu ryhmä tunkeutui hänen kotiinsa. Salamurhan johdosta on otettu kiinni jo yli 40 ihmistä.

Poliisi etsii yhä oikeusministeriön entistä virkamiestä Joseph Felix Badioa, jonka puhelin jäljitettiin epäilyjen mukaan lähelle Moisen taloa hänen murhansa jälkeen. Badion epäillään soittaneen kahdesti Henrylle, ja puheluiden kerrotaan kestäneen yhteensä seitsemän minuuttia.

Moise oli nimittänyt Henryn pääministeriksi vain pari päivää ennen murhaansa. Henry astui virkaansa myöhemmin heinäkuussa, jolloin hän lupasi järjestää pitkään viivästyneet vaalit.

Kiistanalaisena pidetty Moise, 53, toimi Haitin presidenttinä vuodesta 2017 asti. Pari viime vuotta hän hallitsi maata itsevaltiaan ottein lykättyään parlamenttivaaleja. Moise myös yritti lisätä presidentin valtaoikeuksia.

Haitilla ei siis ole tällä hetkellä presidenttiä eikä parlamenttia.

Karibialla sijaitseva saarivaltio Haiti on Latinalaisen Amerikan köyhin valtio, joka on kärsinyt luonnonkatastrofeista ja rauhattomuuksista.

